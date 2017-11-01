Представители 9 стран примут участие в турнире по поеданию драников в Минске

Источник: БЕЛТА

Белорусский ответ зарубежным турнирам по поеданию фастфуда готовят на Червенском рынке в Лошице. Ожидается, что результат международных соревнований будет занесен в Книгу рекордов стран СНГ и Балтии «Диво». С 20 октября был объявлен прием заявок, желание поучаствовать в турнире изъявили едоки из Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, России, Польши, Украины и ЮАР.

«Конкурсантам предстоит съесть порцию из пяти драников весом 300 грамм. Разрешается обмакивать в сметану и запивать водой. На сегодняшний день прием заявок для мужчин окончен, для женщин еще есть несколько свободных мест. Участие бесплатное», — рассказали организаторы.