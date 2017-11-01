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21:57 (мск), источник: БЕЛТА

Представители 9 стран примут участие в турнире по поеданию драников в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители девяти стран примут участие в турнире по поеданию драников в Минске 4 ноября, сообщили БЕЛТА в ОО «Белорусский союз предпринимателей».

Источник: БЕЛТА

Белорусский ответ зарубежным турнирам по поеданию фастфуда готовят на Червенском рынке в Лошице. Ожидается, что результат международных соревнований будет занесен в Книгу рекордов стран СНГ и Балтии «Диво». С 20 октября был объявлен прием заявок, желание поучаствовать в турнире изъявили едоки из Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, России, Польши, Украины и ЮАР.

«Конкурсантам предстоит съесть порцию из пяти драников весом 300 грамм. Разрешается обмакивать в сметану и запивать водой. На сегодняшний день прием заявок для мужчин окончен, для женщин еще есть несколько свободных мест. Участие бесплатное», — рассказали организаторы.

Также в программе скидки для покупателей, ярмарка ремесленников, выступление артистов, конкурсы для детей и взрослых, подарки участникам и другое.

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