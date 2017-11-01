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22:35 (мск), источник: BFM.ru

Нобелевская речь Боба Дилана будет издана отдельной книгой

Стоимость обычной книги составит $17, а с автографом лауреата в области литературы — $2,5 тысячи.

Источник: AP 2017

Американское издательство Simon & Schuster выпускает Нобелевскую лекцию лауреата в области литературы Боба Дилана в виде отдельной книги. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт издательства.

Книжки объемом 32 страницы появятся в стандартном формате в твердой обложке, а также в виде ограниченного тиража в количестве 100 экземпляров, каждый из которых будет подписан автором.
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Стоимость обычной книги — $17, с автографом — $2,5 тысячи.

Лекция в виде аудиофайла была размещена 5 июня на сайте Шведской академии. «Лекция замечательная и, как и ожидалось, красноречивая», — прокомментировала на сайте постоянный пресс-секретарь академии Сара Даниус.

В ней Дилан размышляет над тем, как его песни связаны с литературой, и приходит к выводу, что песенная лирика предназначена для исполнения музыкантами, а не для чтения на страницах книг.

Наши песни живы на земле живых. Но песни не похожи на литературу. Они предназначены для пения, а не для чтения.
Боб Дилан

«Слова в пьесах Шекспира предназначались для выступления на сцене. Так же, как стихи в песнях предназначены для пения, а не для чтения на страницах. И я надеюсь, что некоторые из вас получат возможность послушать эти тексты так, как они были предназначены для прослушивания: на концертах, в записи или как-то еще, как люди сегодня слушают песни», — продолжает певец.

Нобелевский лауреат вспоминает музыкантов, которые оказали влияние на его творчество — Бадди Холли, Сонни Терри, Брауни МакГи и других, а также книги, которые оказали на него влияние еще со школьных времен, — «Моби Дик», «На Западном фронте без перемен» и «Одиссея».

В конце лекции Дилан обращается к высказыванию Гомера: «Пой во мне, о Муза, и через меня расскажи историю».

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Вскоре после того, как лекция была обнародована, ее содержание было проанализировано интернет-изданием Slate, которое пришло к выводу, что отдельные фразы этого литературного труда «позаимствованы» у интернет-портала SparkNotes, помогающего школьникам справиться с домашними заданиями.

Slate обратило внимание на то, что в части лекции Дилана, посвященной одному из его любимых произведений — роману Германа Мелвилла «Моби Дик», — в 20 из 78 предложений есть сходство с пересказом книги, размещенном на SparkNotes. Издание даже приводит таблицу, по которой можно проследить явное сходство между текстами.

Автор статьи в Slate обратился за комментарием к профессорам английского языка и литературы, некоторые из которых не усмотрели ничего «преступного» в лекции Дилана. Правда, один из них, Хуан Мартинес из Северо-Западного университета, все же заявил, что если бы Дилан учился у него и подал работу с этими отрывками, он бы ее не принял.

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