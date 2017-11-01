Нобелевская речь Боба Дилана будет издана отдельной книгой
Стоимость обычной книги составит $17, а с автографом лауреата в области литературы — $2,5 тысячи.
Стоимость обычной книги составит $17, а с автографом лауреата в области литературы — $2,5 тысячи.
Американское издательство Simon & Schuster выпускает Нобелевскую лекцию лауреата в области литературы Боба Дилана в виде отдельной книги. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт издательства.
Стоимость обычной книги — $17, с автографом — $2,5 тысячи.
Лекция в виде аудиофайла была размещена 5 июня на сайте Шведской академии. «Лекция замечательная и, как и ожидалось, красноречивая», — прокомментировала на сайте постоянный
В ней Дилан размышляет над тем, как его песни связаны с литературой, и приходит к выводу, что песенная лирика предназначена для исполнения музыкантами, а не для чтения на страницах книг.
Наши песни живы на земле живых. Но песни не похожи на литературу. Они предназначены для пения, а не для чтения.
«Слова в пьесах Шекспира предназначались для выступления на сцене. Так же, как стихи в песнях предназначены для пения, а не для чтения на страницах. И я надеюсь, что некоторые из вас получат возможность послушать эти тексты так, как они были предназначены для прослушивания: на концертах, в записи или
Нобелевский лауреат вспоминает музыкантов, которые оказали влияние на его творчество — Бадди Холли, Сонни Терри, Брауни МакГи и других, а также книги, которые оказали на него влияние еще со школьных времен, — «Моби Дик», «На Западном фронте без перемен» и «Одиссея».
В конце лекции Дилан обращается к высказыванию Гомера: «Пой во мне, о Муза, и через меня расскажи историю».
Вскоре после того, как лекция была обнародована, ее содержание было проанализировано
Slate обратило внимание на то, что в части лекции Дилана, посвященной одному из его любимых произведений — роману Германа Мелвилла «Моби Дик», — в 20 из 78 предложений есть сходство с пересказом книги, размещенном на SparkNotes. Издание даже приводит таблицу, по которой можно проследить явное сходство между текстами.
Автор статьи в Slate обратился за комментарием к профессорам английского языка и литературы, некоторые из которых не усмотрели ничего «преступного» в лекции Дилана. Правда, один из них, Хуан Мартинес из