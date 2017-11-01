Паломникам стало легче посещать пещеру Коныр Аулие в Восточном Казахстане

Пещера издавна была центром паломничества казахов и считается священной, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» местные жители. Пещера с таинственным озером расположена примерно в 200 километрах от города Семея и в 80 км от села Карауыл. Посещение пещеры обусловлено строгим ритуалом: входить в нее надо только с чистыми помыслами, нельзя шуметь и браниться, а женщина должна обязательно покрыть голову платком.
Древнетюркский естественный природный целебный источник окутан многовековыми легендами и мифами о
В этом году памятник древней казахской истории и культуры, каким является это сакральное место, привели в надлежащий вид и создали все условия для удобства паломников. Каменные коридоры к озеру в пещере очистили от мусора и многовековой копоти от факелов, которые использовались ранее.
«Внутри извилистого грота и снаружи, также благодаря реализации государственной программы “Рухани жаңғыру”, соорудили деревянные лестницы из лиственницы, которая, как известно, от влажного воздуха только крепчает. Обустроили удобный спуск к водоему, беседки для отдыха в пути для паломников как внутри каменного грота, так и снаружи. Сакральное место передано на баланс Абайского района», — рассказал аким района Тургазы Мусапирбеков.
Незнающему человеку найти подземное озеро пещеры непросто. Вход в Коныр Аулие неприметный, очень узкий, но увидеть двухметровую расщелину можно со стороны речки Чаганки, обогнув с
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Вода кристально чистая, но на вкус отдает известью. Температура воды — четыре градуса по Цельсию. На расстоянии около 50 метров от берега озера свод пещеры опускается очень низко над головой, до 40−50 см. Дальше этой отметки из местных жителей никогда не был. Сама пещера имеет многочисленные боковые ходы, заваленные валунами. У входа в пещеру собраны каменные орудия труда каменного века. Недалеко от входа в пещеру находятся погребения кочевников, которые остаются не исследованными. Наружные стены горы Актас богаты наскальными рисунками разных исторических эпох, а сами окрестности этой горы буквально усыпаны многочисленными курганами.
Местные жители поведали одну из легенд этого озера. Три пророка земли казахской опоздали к отплытию Ноева Ковчега во время Всемирного потопа. Но они спаслись на огромном бревне, успев привязать его к ковчегу. Когда вода стала спадать, бревно пророка Коныра зацепилось за хребет Актас, так было открыто это святое целебное место. Рассказывают, что пещеру Коныр Аулие с его таинственным озером посещали великий Абай и Мухтар Ауэзов, который описал посещение «святого Конура» в своем романе «Путь Абая».