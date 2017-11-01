Паломникам стало легче посещать пещеру Коныр Аулие в Восточном Казахстане

Пещера издавна была центром паломничества казахов и считается священной, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» местные жители. Пещера с таинственным озером расположена примерно в 200 километрах от города Семея и в 80 км от села Карауыл. Посещение пещеры обусловлено строгим ритуалом: входить в нее надо только с чистыми помыслами, нельзя шуметь и браниться, а женщина должна обязательно покрыть голову платком.

Древнетюркский естественный природный целебный источник окутан многовековыми легендами и мифами о воинах-батырах, залечивающих здесь свои раны в перерывах между боями с джунгарами. Наполненная богатыми минералами вода давала им силы и восстанавливала тело. Погружение в озеро быстро заживляло раны, излечивало от болезней внутренних органов, бесплодия.



В этом году памятник древней казахской истории и культуры, каким является это сакральное место, привели в надлежащий вид и создали все условия для удобства паломников. Каменные коридоры к озеру в пещере очистили от мусора и многовековой копоти от факелов, которые использовались ранее.

«Внутри извилистого грота и снаружи, также благодаря реализации государственной программы “Рухани жаңғыру”, соорудили деревянные лестницы из лиственницы, которая, как известно, от влажного воздуха только крепчает. Обустроили удобный спуск к водоему, беседки для отдыха в пути для паломников как внутри каменного грота, так и снаружи. Сакральное место передано на баланс Абайского района», — рассказал аким района Тургазы Мусапирбеков.

Незнающему человеку найти подземное озеро пещеры непросто. Вход в Коныр Аулие неприметный, очень узкий, но увидеть двухметровую расщелину можно со стороны речки Чаганки, обогнув с севера-запада подножие горы Актас за Чингизским хребтом, отмечают специалисты.

В материалах, предоставленных Восточно-Казахстанским историко-краеведческим музеем, так описывается этот культовый памятник: «В десяти метрах от входа лежит идол — каменная баба. “Калмык” — так называют эту фигуру местные жители. Далее — малое подземное озеро. Справа от входа расположена главная пещера. Её контур тянется на 115−120 метров, ширина от 10 до 40 метров. До таинственного озера надо прошагать почти полторы сотни метров под каменными глыбами. Глубина мелового озера достигает от 5 до 15 метров, площадь подземного водоема — 18 метров на 15».

Вода кристально чистая, но на вкус отдает известью. Температура воды — четыре градуса по Цельсию. На расстоянии около 50 метров от берега озера свод пещеры опускается очень низко над головой, до 40−50 см. Дальше этой отметки из местных жителей никогда не был. Сама пещера имеет многочисленные боковые ходы, заваленные валунами. У входа в пещеру собраны каменные орудия труда каменного века. Недалеко от входа в пещеру находятся погребения кочевников, которые остаются не исследованными. Наружные стены горы Актас богаты наскальными рисунками разных исторических эпох, а сами окрестности этой горы буквально усыпаны многочисленными курганами.

