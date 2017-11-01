Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Убийство в кукольном домике
1 ноября, источник: Kazinform

Паломникам стало легче посещать пещеру Коныр Аулие в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — К древнетюркскому периоду относится легендарная пещера Коныр-Аулие с уникальным целебным озером внутри, расположенном в горе Актас мелового происхождения. Это одно из популярных культовых мест в Восточном Казахстане.

Пещера издавна была центром паломничества казахов и считается священной, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» местные жители. Пещера с таинственным озером расположена примерно в 200 километрах от города Семея и в 80 км от села Карауыл. Посещение пещеры обусловлено строгим ритуалом: входить в нее надо только с чистыми помыслами, нельзя шуметь и браниться, а женщина должна обязательно покрыть голову платком.

Древнетюркский естественный природный целебный источник окутан многовековыми легендами и мифами о воинах-батырах, залечивающих здесь свои раны в перерывах между боями с джунгарами. Наполненная богатыми минералами вода давала им силы и восстанавливала тело. Погружение в озеро быстро заживляло раны, излечивало от болезней внутренних органов, бесплодия.


В этом году памятник древней казахской истории и культуры, каким является это сакральное место, привели в надлежащий вид и создали все условия для удобства паломников. Каменные коридоры к озеру в пещере очистили от мусора и многовековой копоти от факелов, которые использовались ранее.

«Внутри извилистого грота и снаружи, также благодаря реализации государственной программы “Рухани жаңғыру”, соорудили деревянные лестницы из лиственницы, которая, как известно, от влажного воздуха только крепчает. Обустроили удобный спуск к водоему, беседки для отдыха в пути для паломников как внутри каменного грота, так и снаружи. Сакральное место передано на баланс Абайского района», — рассказал аким района Тургазы Мусапирбеков.

Незнающему человеку найти подземное озеро пещеры непросто. Вход в Коныр Аулие неприметный, очень узкий, но увидеть двухметровую расщелину можно со стороны речки Чаганки, обогнув с севера-запада подножие горы Актас за Чингизским хребтом, отмечают специалисты.

В материалах, предоставленных Восточно-Казахстанским историко-краеведческим музеем, так описывается этот культовый памятник: «В десяти метрах от входа лежит идол — каменная баба. “Калмык” — так называют эту фигуру местные жители. Далее — малое подземное озеро. Справа от входа расположена главная пещера. Её контур тянется на 115−120 метров, ширина от 10 до 40 метров. До таинственного озера надо прошагать почти полторы сотни метров под каменными глыбами. Глубина мелового озера достигает от 5 до 15 метров, площадь подземного водоема — 18 метров на 15».

Вода кристально чистая, но на вкус отдает известью. Температура воды — четыре градуса по Цельсию. На расстоянии около 50 метров от берега озера свод пещеры опускается очень низко над головой, до 40−50 см. Дальше этой отметки из местных жителей никогда не был. Сама пещера имеет многочисленные боковые ходы, заваленные валунами. У входа в пещеру собраны каменные орудия труда каменного века. Недалеко от входа в пещеру находятся погребения кочевников, которые остаются не исследованными. Наружные стены горы Актас богаты наскальными рисунками разных исторических эпох, а сами окрестности этой горы буквально усыпаны многочисленными курганами.

Местные жители поведали одну из легенд этого озера. Три пророка земли казахской опоздали к отплытию Ноева Ковчега во время Всемирного потопа. Но они спаслись на огромном бревне, успев привязать его к ковчегу. Когда вода стала спадать, бревно пророка Коныра зацепилось за хребет Актас, так было открыто это святое целебное место. Рассказывают, что пещеру Коныр Аулие с его таинственным озером посещали великий Абай и Мухтар Ауэзов, который описал посещение «святого Конура» в своем романе «Путь Абая».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В суде рассказали, как главы «Казавиаспаса» и «Казавиалесохраны» оформляли «мертвые души»
Известный юморист Нурлан Сабуров рассказал о своем дебюте в кино
Российских лыжников лишили медалей Олимпиады в Сочи
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану
Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Биоматериал россиян собирали для научных целей. Это правда?
Спорт
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане? Комиссия МОК призывает аннулировать результаты Александра Легкова и Евгения Белова с Игр в Сочи и пожизненно не допускать их до последующих Олимпиад
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь