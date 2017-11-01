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1 ноября, источник: РИА Новости

Ученые предположили, как выглядят инопланетяне

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Инопланетные формы жизни могут оказаться гораздо более похожими на земные, чем принято считать, утверждают ученые из Оксфордского университета. Их исследование было опубликовано в журнале International Journal of Astrobiology.

Источник: AFP 2017
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Предыдущие исследования в области астробиологии — науки, изучающей жизнь за пределами Земли — были преимущественно попытками механически перенести наши знания о жизни на нашей планете на обитателей других миров, пояснил один из авторов исследования Сэм Левин. «В нашей работе предлагается другой подход — использовать эволюционную теорию, абстрагировавшись от “земных” деталей», — цитирует ученого сайт Оксфордского университета.

По мнению авторов исследования, развитие жизни во всей Вселенной определяется теми же процессами и механизмами, что и на Земле — например, естественным отбором. На нашей планете разнообразие видов живых существ увеличивалось после крупных эволюционных «переходов» от более низкой стадии развития к более высокой — примером может служить слияние отдельных клеток в многоклеточный организм. Как теория, так и эмпирические наблюдения подтверждают, что для осуществления такого перехода необходимы экстремальные условия.

Если подобные эволюционные процессы проходят не только на Земле, с определенной вероятностью можно предположить, что эволюция на иных планетах сделает их обитателей похожими на землян, полагают ученые.

«Мы не можем сказать, будут ли инопланетяне ходить на двух ногах или иметь большие зеленые глаза. Но, по нашему мнению, эволюционная теория — уникальный инструмент для того, чтобы попытаться понять, какими они окажутся», — заключил Левин.

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