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00:02 (мск), источник: Newtimes.kz

Экс-акиму Шымкента посвятили песню

В социальной сети Instagram на своей странице советник экс-аким Шымкента Данат Жумин опубликовал клип посвященный Габидулле Абдрахимову, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Казахстанцы посвятили песню бывшему акиму Шымкента Габидулле Абдрахимову. В тексте экс-акима называют «чиновником сладких грез» и дают знать, что жители города всегда будут рады его возвращению.

«Вот такое вот у нас народное творчество начало появляться в Шымкенте. Приятно, черт возьми», — подписал ролик Данат Жумин.

В свою очередь, подписчики страницы в один голос поддержали авторов песни и пожелали Габидулле Абдрахимову успеха в новой работе.

«За относительно недолгий срок пребывания действительно старался менять город к лучшему и быть по настоящему ближе к народу. Будет круто если вернется в будущем», —написал одни из пользователей сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 31 октября Габидулла Абдрахимов покинул пост акима города Шымкент. В этот же день стало известно, что он назначен новым секретарем партии «Нұр Отан». Ранее этот пост занимал Заутбек Турысбеков.

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