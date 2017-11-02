Экс-акиму Шымкента посвятили песню
В социальной сети Instagram на своей странице советник
В социальной сети Instagram на своей странице советник
Казахстанцы посвятили песню бывшему акиму Шымкента Габидулле Абдрахимову. В тексте
«Вот такое вот у нас народное творчество начало появляться в Шымкенте. Приятно, черт возьми», — подписал ролик Данат Жумин.
В свою очередь, подписчики страницы в один голос поддержали авторов песни и пожелали Габидулле Абдрахимову успеха в новой работе.
«За относительно недолгий срок пребывания действительно старался менять город к лучшему и быть по настоящему ближе к народу. Будет круто если вернется в будущем», —написал одни из пользователей сети.
Напомним, 31 октября Габидулла Абдрахимов покинул пост акима города Шымкент. В этот же день стало известно, что он назначен новым секретарем партии «Нұр Отан». Ранее этот пост занимал Заутбек Турысбеков.