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00:23 (мск), источник: Uzdaily.uz

В столице Узбекистана пройдет выставка «Итальянской моде 60 лет»

В Ташкенте с 15 ноября 2017 года по 15 января 2018 года пройдет выставка «Итальянской моде 60 лет».

Источник: Uzdaily.uz

Выставка будет проходит в Государственном музее искусств Узбекистана. Открытие выставки приурочено к ежегодной Ташкентской Недели Моды.

Выставка организовывается впервые Ассоциацией дизайнеров Узбекистана «Осиё рамзи» совместно с Посольством Италии в Узбекистане.

Экспозиция посвящена истории и развитию итальянского стиля и моды, где будут продемонстрированы исторические одежды и аксессуары, созданные известными итальянскими портными и дизайнерами, такими как Roberta di Camerino, Galitzine, Prada, Giorgio Armani, Brioni, Versace и другие.

Все экспонаты, представленные на выставке выделены из архивов домов моды, а также частными лицами. Одним из примеров является вечернее платье Schuberth (1950) из плотного атласа, сфотографированное для Энциклопедии моды.

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