В столице Узбекистана пройдет выставка «Итальянской моде 60 лет»
В Ташкенте с 15 ноября 2017 года по 15 января 2018 года пройдет выставка «Итальянской моде 60 лет».
В Ташкенте с 15 ноября 2017 года по 15 января 2018 года пройдет выставка «Итальянской моде 60 лет».
Выставка будет проходит в Государственном музее искусств Узбекистана. Открытие выставки приурочено к ежегодной Ташкентской Недели Моды.
Выставка организовывается впервые Ассоциацией дизайнеров Узбекистана «Осиё рамзи» совместно с Посольством Италии в Узбекистане.
Экспозиция посвящена истории и развитию итальянского стиля и моды, где будут продемонстрированы исторические одежды и аксессуары, созданные известными итальянскими портными и дизайнерами, такими как Roberta di Camerino, Galitzine, Prada, Giorgio Armani, Brioni, Versace и другие.
Все экспонаты, представленные на выставке выделены из архивов домов моды, а также частными лицами. Одним из примеров является вечернее платье Schuberth (1950) из плотного атласа, сфотографированное для Энциклопедии моды.