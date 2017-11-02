В столице Узбекистана пройдет выставка «Итальянской моде 60 лет»

Источник: Uzdaily.uz

Выставка будет проходит в Государственном музее искусств Узбекистана. Открытие выставки приурочено к ежегодной Ташкентской Недели Моды.

Выставка организовывается впервые Ассоциацией дизайнеров Узбекистана «Осиё рамзи» совместно с Посольством Италии в Узбекистане.

Экспозиция посвящена истории и развитию итальянского стиля и моды, где будут продемонстрированы исторические одежды и аксессуары, созданные известными итальянскими портными и дизайнерами, такими как Roberta di Camerino, Galitzine, Prada, Giorgio Armani, Brioni, Versace и другие.