Минск примет чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу

Источник: Sputnik.by

В четверг, 2 ноября, во Дворце спорта в Минске стартует чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу. В течение трех дней за награды будут бороться более тысячи спортсменов из 16 стран мира, Беларусь представят 86 танцоров.

Судить чемпионат будут вице-президент международной организацией IDO (International Dance Organization) Эдилио Пагано (Италия) и генеральный секретарь IDO Кирстен Дан Эссен (Дания).

Одновременно с ЧЕ по диско и диско-фристайлу пройдет рейтинговое мероприятие IDO European Dance Contest. В рамках мероприятия состоятся соревнования по хип-хопу, джазу, модерну, уличному и танцевальному шоу.