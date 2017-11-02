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00:24 (мск), источник: Sputnik.by

Минск примет чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу

Необычные соревнования соберут в белорусской столице более тысячи танцоров из 16 стран мира. Минск впервые получил право на проведения международного танцевального турнира такого уровня.

Источник: Sputnik.by

В четверг, 2 ноября, во Дворце спорта в Минске стартует чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу. В течение трех дней за награды будут бороться более тысячи спортсменов из 16 стран мира, Беларусь представят 86 танцоров.

Судить чемпионат будут вице-президент международной организацией IDO (International Dance Organization) Эдилио Пагано (Италия) и генеральный секретарь IDO Кирстен Дан Эссен (Дания).

Одновременно с ЧЕ по диско и диско-фристайлу пройдет рейтинговое мероприятие IDO European Dance Contest. В рамках мероприятия состоятся соревнования по хип-хопу, джазу, модерну, уличному и танцевальному шоу.

Диско и диско-фристайл — спортивное направление, которое включает в себя сложнейшие гимнастические и танцевальные элементы, гибкость, акробатические трюки в исполнении одного танцора или команды из 24 человек.

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