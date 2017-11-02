Минск примет чемпионат Европы по диско и диско-фристайлу
Необычные соревнования соберут в белорусской столице более тысячи танцоров из 16 стран мира. Минск впервые получил право на проведения международного танцевального турнира такого уровня.
Необычные соревнования соберут в белорусской столице более тысячи танцоров из 16 стран мира. Минск впервые получил право на проведения международного танцевального турнира такого уровня.
В четверг, 2 ноября, во Дворце спорта в Минске стартует чемпионат Европы по диско и
Судить чемпионат будут
Одновременно с ЧЕ по диско и
Диско и