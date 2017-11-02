Подайте олигарху на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?

Источник: РИА "Новости"

В 1996 г. издание Financial Times опубликовало интервью с Борисом Березовским, в котором он упомянул термин «семибанкирщина» и перечислил тех олигархов, которые взяли под контроль большую часть экономики РФ, влияли на принятие политических решений. Спустя два десятка лет не всем удалось удержаться на плаву.

Умерли в нищете

Сам Борис Березовский после неудачных политических интриг во время выборов 1999—2000 гг. был объявлен в розыск. Олигарха обвиняли в мошенничестве, отмывании денег, попытке захвата власти. С сентября 2003 г. Березовский жил в Великобритании как «политбеженец». В 2009 г. суд в РФ признал его виновным в хищении 140 млн руб. у «ЛогоВАЗа» и «АвтоВАЗа» и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

В 2008 г. состояние Березовского оценивалось в 1,3 млрд долл. Но после ряда судов, которые он проиграл своим бывшим партнёрам, капитал начал таять: олигарху пришлось уволить помощников, почти всю охрану, выставить на продажу несколько домов. В 2011 г. его бывшая жена отсудила отступные — 220 млн фунтов стерлингов.

Когда-то богатейший в России человек умер 23 марта 2013 г. в Лондоне практически нищим — его долги оценивались в 309 млн фунтов.

Обстоятельства смерти достоверно не установлены, по приоритетной версии — самоубийство. Недавно Интернет облетела фотография могилы Березовского — скромной и неухоженной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZ0nHovjxhF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-04T10:03:26+00:00">Окт 4 2017 в 3:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Основатель Инкомбанка Владимир Виноградов начинал карьеру в Промстройбанке СССР. В 1992-м уже был членом Совета по предпринимательству при Президенте РФ, одним из крупнейших финансистов страны. Но после кризиса 1998 г. его банк лопнул. Виноградов перенёс инфаркт и несколько инсультов. Говорят, его семье пришлось даже переселиться в съёмную двушку. Возникли сложности с оплатой обучения сына.

В начале 2000-х Виноградов основал несколько лизинговых компаний, но бизнес не пошёл. Умер он 29 июня 2008 г. в Москве после инсульта, ему было всего 52 года. Средства на похороны собирали бывшие сотрудники Инкомбанка.

Живут за границей

Судьба владельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского известна всем: арест в 2003-м, два судебных процесса (обвинили в мошенничестве, уклонении от налогов и др.), длительный срок заключения.

20 декабря 2013 г. Михаил Ходорковский был помилован и в тот же день вывезен в Берлин. Получил вид на жительство в Швейцарии.

Сегодня в Женеве на имя Ходорковского зарегистрирован ряд компаний. Forbes оценивает его капиталы в 600 млн долл. По последним данным, живёт в Лондоне. 20 сентября 2014 г. он впервые заявил о своих президентских амбициях. Позже пообещал финансировать оппозицию.

Владимир Гусинский, 1998 год. | Источник: РИА "Новости"

Владимир Гусинский владел МОСТ-Банком, но запомнился как основатель НТВ. В июне 2000 г. он провёл 3 дня в Бутырке по обвинению в мошенничестве, был выпущен под подписку. Затем уехал за границу. У Гусинского было не только российское, но и израильское гражданство. В 2007 г. получил подданство Испании, доказав, что он потомок евреев, изгнанных из этой страны в 1492 г.

У Гусинского остаётся бизнес в РФ. Принадлежащая ему американская компания NMDC владела не только правами на десятки сериалов («Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и пр.), но и московской продюсерской компанией «Форвард-Фильм».

Как сообщает Forbes, Гусинский до сих пор владеет рядом компаний, снимающих и продающих телесериалы НТВ и «России 1».

Виталий Малкин — владелец банка «Российский кредит» и основатель Импексбанка. Его бизнес также сильно пострадал от кризиса 98-го. В начале ­2000-х Малкин начал политическую карьеру и до марта 2013 г. представлял Бурятию в Совфеде. По данным Forbes, его состояние на начало 2012 г. составляло более 600 млн долл. Долгие годы Малкин официально был самым богатым сенатором.

Но с креслом пришлось проститься после скандала с незадекларированным имуществом и вторым гражданством. Сейчас Малкин живёт за рубежом.

Владимир Потанин | Источник: РИА "Новости"

По-прежнему в обойме

Владимир Потанин, пожалуй, самый успешный олигарх из 90-х. В своё время основал Онэксим-банк, потом через залоговые аукционы получил «Норильский никель». Сегодня владеет холдингом «Интеррос». В 2015 г. стал богатейшим жителем РФ. Правда, в 2017 г. он лишь на 8-м месте в списке Forbes (14,3 млрд долл.).

Последние годы СМИ писали о Потанине в основном по личным поводам: развёлся с супругой, не дав ей отсудить половину активов, детей оставил без наследства — своё состояние он намеревается пожертвовать на благотворительные нужды.

Альфа-банк Михаила Фридмана пережил кризис 1998 г., его нефтяная компания ТНК слилась с BP. Но у миллиардера и совладельца «Альфа-групп» всё хорошо: в списке Forbes он на 7-м месте (14,4 млрд долл.). Имеет гражданство РФ и Израиля, жил в Лондоне, затем в США. Инвестирует (около 3 млрд долл.) в американскую медицину, говорит, что «не может держать все свои активы в России — слишком рискованно».

Тем не менее почти половина его состояния — это Альфа-банк, X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), «Росводоканал», «Билайн» и т. д.

У другого совладельца Альфа-банка Петра Авена, как верно заметил президент, тоже всё хорошо. Состояние — 4,6 млрд долл. (по версии Forbes). С 2011 г. Авен — член президиума Российского совета по международным делам. А ещё он профессор ВШЭ, попечитель Российской экономической школы и Центра экономической политики (CERP) в Великобритании. Один из самых известных в мире коллекционеров русского авангарда.

Немного особняком стоит ещё один олигарх из 90-х — Александр Смоленский. Создатель банка «Столичный» научился переживать невзгоды ещё в 93-м. Тогда Генпрокуратура возбудила в отношении руководства банка два уголовных дела: об отмывании средств, полученных от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов, и о переправке в Австрию 25 млн долл. по фальшивому авизо. Позже оба дела закрыли, а Смоленского наградили орденом Дружбы народов. В 94-м банк переименовали в «СБС-Агро». В 95-м Смоленский вошёл в совет директоров ОРТ, в 96-м — в Совет по банковской деятельности при Правительстве РФ. После дефолта 1998 г. «СБС-Агро» сильно пострадал. В начале декабря того же года генпрокурор Ю. Скуратов объявил, что выдан ордер на арест Смоленского. Банкир уехал в Австрию и почти полгода в России не показывался.

Позже Скуратов заявлял, что власти заставили его прекратить дело — в знак признательности Смоленскому, который финансировал выборы Ельцина.

В 2003 г. Смоленский заявил, что удаляется от дел, а его интересы будет представлять сын. В марте 2006 г. выпустил роман «Заложник». В том же году купил дом во Франции, но, по его словам, живёт в основном в Москве.

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