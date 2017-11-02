Подайте олигарху на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?

В 1996 г. издание Financial Times опубликовало интервью с Борисом Березовским, в котором он упомянул термин «семибанкирщина» и перечислил тех олигархов, которые взяли под контроль большую часть экономики РФ, влияли на принятие политических решений. Спустя два десятка лет не всем удалось удержаться на плаву.
Сам Борис Березовский после неудачных политических интриг во время выборов 1999—2000 гг. был объявлен в розыск. Олигарха обвиняли в мошенничестве, отмывании денег, попытке захвата власти. С сентября 2003 г. Березовский жил в Великобритании как «политбеженец». В 2009 г. суд в РФ признал его виновным в хищении 140 млн руб. у «ЛогоВАЗа» и «АвтоВАЗа» и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.
В 2008 г. состояние Березовского оценивалось в 1,3 млрд долл. Но после ряда судов, которые он проиграл своим бывшим партнёрам, капитал начал таять: олигарху пришлось уволить помощников, почти всю охрану, выставить на продажу несколько домов. В 2011 г. его бывшая жена отсудила отступные — 220 млн фунтов стерлингов.
Когда-то богатейший в России человек умер 23 марта 2013 г. в Лондоне практически нищим — его долги оценивались в 309 млн фунтов.
Обстоятельства смерти достоверно не установлены, по приоритетной версии — самоубийство. Недавно Интернет облетела фотография могилы Березовского — скромной и неухоженной.
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Основатель Инкомбанка Владимир Виноградов начинал карьеру в Промстройбанке СССР. В 1992-м уже был членом Совета по предпринимательству при Президенте РФ, одним из крупнейших финансистов страны. Но после кризиса 1998 г. его банк лопнул. Виноградов перенёс инфаркт и несколько инсультов. Говорят, его семье пришлось даже переселиться в съёмную двушку. Возникли сложности с оплатой обучения сына.
В начале 2000-х Виноградов основал несколько лизинговых компаний, но бизнес не пошёл. Умер он 29 июня 2008 г. в Москве после инсульта, ему было всего 52 года. Средства на похороны собирали бывшие сотрудники Инкомбанка.
Судьба владельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского известна всем: арест в 2003-м, два судебных процесса (обвинили в мошенничестве, уклонении от налогов и др.), длительный срок заключения.
20 декабря 2013 г. Михаил Ходорковский был помилован и в тот же день вывезен в Берлин. Получил вид на жительство в Швейцарии.
Сегодня в Женеве на имя Ходорковского зарегистрирован ряд компаний. Forbes оценивает его капиталы в 600 млн долл. По последним данным, живёт в Лондоне. 20 сентября 2014 г. он впервые заявил о своих президентских амбициях. Позже пообещал финансировать оппозицию.
Владимир Гусинский, 1998 год. | Источник: РИА "Новости"
Владимир Гусинский владел МОСТ-Банком, но запомнился как основатель НТВ. В июне 2000 г. он провёл 3 дня в Бутырке по обвинению в мошенничестве, был выпущен под подписку. Затем уехал за границу. У Гусинского было не только российское, но и израильское гражданство. В 2007 г. получил подданство Испании, доказав, что он потомок евреев, изгнанных из этой страны в 1492 г.
У Гусинского остаётся бизнес в РФ. Принадлежащая ему американская компания NMDC владела не только правами на десятки сериалов («Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и пр.), но и московской продюсерской компанией «Форвард-Фильм».
Как сообщает Forbes, Гусинский до сих пор владеет рядом компаний, снимающих и продающих телесериалы НТВ и «России 1».
Виталий Малкин — владелец банка «Российский кредит» и основатель Импексбанка. Его бизнес также сильно пострадал от кризиса 98-го. В начале 2000-х Малкин начал политическую карьеру и до марта 2013 г. представлял Бурятию в Совфеде. По данным Forbes, его состояние на начало 2012 г. составляло более 600 млн долл. Долгие годы Малкин официально был самым богатым сенатором.
Но с креслом пришлось проститься после скандала с незадекларированным имуществом и вторым гражданством. Сейчас Малкин живёт за рубежом.
Владимир Потанин | Источник: РИА "Новости"
Владимир Потанин, пожалуй, самый успешный олигарх из 90-х. В своё время основал Онэксим-банк, потом через залоговые аукционы получил «Норильский никель». Сегодня владеет холдингом «Интеррос». В 2015 г. стал богатейшим жителем РФ. Правда, в 2017 г. он лишь на 8-м месте в списке Forbes (14,3 млрд долл.).
Последние годы СМИ писали о Потанине в основном по личным поводам: развёлся с супругой, не дав ей отсудить половину активов, детей оставил без наследства — своё состояние он намеревается пожертвовать на благотворительные нужды.
Альфа-банк Михаила Фридмана пережил кризис 1998 г., его нефтяная компания ТНК слилась с BP. Но у миллиардера и совладельца «Альфа-групп» всё хорошо: в списке Forbes он на 7-м месте (14,4 млрд долл.). Имеет гражданство РФ и Израиля, жил в Лондоне, затем в США. Инвестирует (около 3 млрд долл.) в американскую медицину, говорит, что «не может держать все свои активы в России — слишком рискованно».
Тем не менее почти половина его состояния — это Альфа-банк, X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), «Росводоканал», «Билайн» и т. д.
У другого совладельца Альфа-банка Петра Авена, как верно заметил президент, тоже всё хорошо. Состояние — 4,6 млрд долл. (по версии Forbes). С 2011 г. Авен — член президиума Российского совета по международным делам. А ещё он профессор ВШЭ, попечитель Российской экономической школы и Центра экономической политики (CERP) в Великобритании. Один из самых известных в мире коллекционеров русского авангарда.
Немного особняком стоит ещё один олигарх из 90-х — Александр Смоленский. Создатель банка «Столичный» научился переживать невзгоды ещё в 93-м. Тогда Генпрокуратура возбудила в отношении руководства банка два уголовных дела: об отмывании средств, полученных от продажи наркотиков, оружия и ядерных материалов, и о переправке в Австрию 25 млн долл. по фальшивому авизо. Позже оба дела закрыли, а Смоленского наградили орденом Дружбы народов. В 94-м банк переименовали в «СБС-Агро». В 95-м Смоленский вошёл в совет директоров ОРТ, в 96-м — в Совет по банковской деятельности при Правительстве РФ. После дефолта 1998 г. «СБС-Агро» сильно пострадал. В начале декабря того же года генпрокурор Ю. Скуратов объявил, что выдан ордер на арест Смоленского. Банкир уехал в Австрию и почти полгода в России не показывался.
Позже Скуратов заявлял, что власти заставили его прекратить дело — в знак признательности Смоленскому, который финансировал выборы Ельцина.
В 2003 г. Смоленский заявил, что удаляется от дел, а его интересы будет представлять сын. В марте 2006 г. выпустил роман «Заложник». В том же году купил дом во Франции, но, по его словам, живёт в основном в Москве.
На встрече Б. Ельцина с богатейшими людьми России присутствовали ещё несколько бизнесменов, формально не входивших в «семибанкирщину». Это президенты нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. За 20 лет они не утратили звание капитанов российского бизнеса. В рейтинге «Форбс» за 2017 г. Алекперов занял 6-е место с 14,5 млрд долл. состояния, Богданов — 49-е место (1,9 млрд долл.). На плаву и ещё один участник той встречи — Анатолий Чубайс. В 1998 г. он перебрался из политики в бизнес и 10 лет возглавлял РАО «ЕЭС России». А покончив с реформой энергетической монополии, нашёл себе новую нишу — нанотехнологии. Во главе «Роснано» Чубайс с 2008 г.