Игоря Рудникова отвезли в больницу без сознания
Депутата Облдумы, главного редактора газеты «Новые колёса» госпитализировали после общения с силовиками. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил его помощник, сотрудник издания Юрий Грозмани.
Депутата Облдумы, главного редактора газеты «Новые колёса» госпитализировали после общения с силовиками. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил его помощник, сотрудник издания Юрий Грозмани.
По его словам, у Рудникова диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. «Игоря Петровича госпитализировали в бессознательном состоянии», — подчеркнул его коллега.
Грозмани также отметил, что в редакции «Новых колёс» находились сотрудники ФСБ, его не выпускали из кабинета.
Во второй половине дня 1 ноября журналисты
Журналисты «Новых колёс» связывают происходящее с заседанием суда по делу о нападении на депутата. Слушания, на которых будет выступать обвиняемый, назначены на 2 ноября.