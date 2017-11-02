Игоря Рудникова отвезли в больницу без сознания

Источник: Калининград.Ru

По его словам, у Рудникова диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. «Игоря Петровича госпитализировали в бессознательном состоянии», — подчеркнул его коллега.

Грозмани также отметил, что в редакции «Новых колёс» находились сотрудники ФСБ, его не выпускали из кабинета.

Во второй половине дня 1 ноября журналисты общественно-политического еженедельника сообщили, что к ним пришли более десяти представителей силовых структур. В течение нескольких часов они беседовали с главным редактором Игорем Рудниковым.