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09:17 (мск), источник: Калининград.Ru

Игоря Рудникова отвезли в больницу без сознания

Депутата Облдумы, главного редактора газеты «Новые колёса» госпитализировали после общения с силовиками. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил его помощник, сотрудник издания Юрий Грозмани.

Источник: Калининград.Ru

По его словам, у Рудникова диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. «Игоря Петровича госпитализировали в бессознательном состоянии», — подчеркнул его коллега.

Грозмани также отметил, что в редакции «Новых колёс» находились сотрудники ФСБ, его не выпускали из кабинета.

Во второй половине дня 1 ноября журналисты общественно-политического еженедельника сообщили, что к ним пришли более десяти представителей силовых структур. В течение нескольких часов они беседовали с главным редактором Игорем Рудниковым.

Журналисты «Новых колёс» связывают происходящее с заседанием суда по делу о нападении на депутата. Слушания, на которых будет выступать обвиняемый, назначены на 2 ноября.

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