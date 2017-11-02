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07:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в разрушающейся школе вскрылась еще одна проблема — кадровая: английский язык ведет учитель немецкого

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Помимо аварийности школы в селе Нижнетроицкое, в общеобразовательном учреждении вскрылась еще одна проблема — кадровая. Об этом корреспонденту агентства «Башинформ» сообщили родители учеников.

«Мои дочери перешли во второй класс, то есть согласно федеральным стандартам у них должен быть английский язык. К сожалению, по многим причинам учителя не задерживаются здесь надолго. Много хороших и опытных педагогов были вынуждены уволиться и уехать в другие города. В этом году одного из учителей хватило всего на неделю. Некоторые не выдерживали огромной нагрузки, — признался один из родителей. — В прошлом году все начальные классы учились по ступенчатому графику: у кого английский язык был в первую смену, во вторую — учащиеся язык уже не изучали и наоборот, так как не было учителя. В этом году мы подошли с этим вопросом к директору школы. Сначала он сказал, что учителей нет, а потом все-таки нашел выход из положения — учителя-пенсионера немецкого языка пригласил преподавать английский. И это в наше время, а ведь нашим детям через несколько лет предстоит сдавать ЕГЭ по английскому языку».

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Между тем, сотрудники Туймазинской межрайонной прокуратуры, Роспотребнадзора и управления образования выехали с проверкой в разрушающуюся школу в селе Нижнетроицкое. На месте они установили, что в школе не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. В здании протекает крыша, стены поражены грибком и плесенью, осыпается штукатурка.

При этом с момента строительства учебного заведения в 1956 году полноценный капитальный ремонт строений не проводился. За последние два года был организован лишь частичный ремонт крыши. По данному факту межрайонная прокуратура внесла в адрес главы администрации района представление об устранении выявленных нарушений.

В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей».

Надзорное ведомство также организовало проверку обоснованности заключения контролирующих органов, подтвердивших готовность общеобразовательного учреждения к новому учебному году.

Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц в части обеспечения условий безопасного пребывания учащихся в школе и достаточности выделения денежных средств и их целевого использования, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Как стало известно агентству «Башинформ», по непонятным причинам, руководство школы ни разу не подавало заявку в профильные ведомства на проведение в школе капитального ремонта.

Родители учеников признались, что неоднократно писали обращения в различные органы, но в ответ приходили лишь одни отписки.

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