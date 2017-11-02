В Башкирии в разрушающейся школе вскрылась еще одна проблема — кадровая: английский язык ведет учитель немецкого

«Мои дочери перешли во второй класс, то есть согласно федеральным стандартам у них должен быть английский язык. К сожалению, по многим причинам учителя не задерживаются здесь надолго. Много хороших и опытных педагогов были вынуждены уволиться и уехать в другие города. В этом году одного из учителей хватило всего на неделю. Некоторые не выдерживали огромной нагрузки, — признался один из родителей. — В прошлом году все начальные классы учились по ступенчатому графику: у кого английский язык был в первую смену, во вторую — учащиеся язык уже не изучали и наоборот, так как не было учителя. В этом году мы подошли с этим вопросом к директору школы. Сначала он сказал, что учителей нет, а потом все-таки нашел выход из положения — учителя-пенсионера немецкого языка пригласил преподавать английский. И это в наше время, а ведь нашим детям через несколько лет предстоит сдавать ЕГЭ по английскому языку».