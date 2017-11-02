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07:21 (мск), источник: ИА Башинформ

День народного единства в Уфе: стала известна программа мероприятий

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Ко Дню народного единства в Уфе пройдет ряд праздничных мероприятий. Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, начнет их концерт «Россия — Родина моя», который состоится 2 ноября в 19 часов в Городском Дворце культуры. Также в этот же день в 19.00 в Уфимской детской филармонии состоится еще один концерт «Дети всех народов».

4 ноября в 15.00 в ГКЗ «Башкортостан» пройдет республиканский праздник, посвященный Дню народного единства, а в 19 часов в Городском культурно-досуговом центре запланирован праздничный вечер «Миром едины».

В городском Дворце детского творчества имени В. М Комарова до 5 ноября продлится выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Республика моя, Башкортостан!».

В библиотеках и образовательных учреждениях до 7 ноября проходят тематические научно-практические конференции, игровые беседы, книжные выставки, исторические панорамы и экскурсы.

Свои мероприятия представят и районы города. Так, 2 ноября в парке имени Ф. Ш. Утяшева стартует спортивная эстафета «В единстве — сила!». В молодежном клубе «Атлет» пройдет открытое первенство по гиревому спорту среди молодежи. В клубах «Союз» и «Современник» в 16 и в 18 часов запланированы викторины, посвященные Дню народного единства «Единой дружбою сильны».

3 ноября в 16.00 в ДК «Ядкарь» состоится праздничное мероприятие, в клубе «Легенда» в 17.30 запланирован круглый стол «В единстве — сила».

4 ноября в 18.00 в парке культуры и отдыха Демского района пройдет праздничная программа, в Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии откроется выставка «Родина-мать зовет!», посвященная формированию 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Также 4 ноября в школе № 24 состоятся соревнования по мини-футболу.

4−5 ноября в детской музыкальной школе № 10 пройдет конкурс-фестиваль «Вдохновение».

10 ноября в 10.00 в Первом отделе ЗАГСа состоится чествование семейных пар, проживших вместе 50, 60 лет.

16 ноября в 12.00 на площади перед Нагаевским ДК пройдет народный праздник «Шежере байрамы. Что может быть семьи дороже?».

В эти дни в центре развития творчества «Виктория» проходит районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Песнь курая», в центре творчества «Содружество» — районный фотоконкурс «Уфа — вчера, сегодня, завтра», в школе № 34 — первенство по волейболу среди юношей 2005 года рождения. В выставочном зале Уфимской детской школы искусств продолжается выставка творческих работ преподавателей художественного отделения «Единой семьей в России живем».

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