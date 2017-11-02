День народного единства в Уфе: стала известна программа мероприятий
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Ко Дню народного единства в Уфе пройдет ряд праздничных мероприятий. Как сообщила
УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Ко Дню народного единства в Уфе пройдет ряд праздничных мероприятий. Как сообщила
4 ноября в 15.00 в ГКЗ «Башкортостан» пройдет республиканский праздник, посвященный Дню народного единства, а в 19 часов в Городском
В городском Дворце детского творчества имени В. М Комарова до 5 ноября продлится выставка изобразительного и
В библиотеках и образовательных учреждениях до 7 ноября проходят тематические
Свои мероприятия представят и районы города. Так, 2 ноября в парке имени Ф. Ш. Утяшева стартует спортивная эстафета «В единстве — сила!». В молодежном клубе «Атлет» пройдет открытое первенство по гиревому спорту среди молодежи. В клубах «Союз» и «Современник» в 16 и в 18 часов запланированы викторины, посвященные Дню народного единства «Единой дружбою сильны».
3 ноября в 16.00 в ДК «Ядкарь» состоится праздничное мероприятие, в клубе «Легенда» в 17.30 запланирован круглый стол «В единстве — сила».
4 ноября в 18.00 в парке культуры и отдыха Демского района пройдет праздничная программа, в Музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии откроется выставка «Родина-мать зовет!», посвященная формированию 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Также 4 ноября в школе № 24 состоятся соревнования по
4−5 ноября в детской музыкальной школе № 10 пройдет
10 ноября в 10.00 в Первом отделе ЗАГСа состоится чествование семейных пар, проживших вместе 50, 60 лет.
16 ноября в 12.00 на площади перед Нагаевским ДК пройдет народный праздник «Шежере байрамы. Что может быть семьи дороже?».
В эти дни в центре развития творчества «Виктория» проходит районный конкурс изобразительного и