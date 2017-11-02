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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостоку необходим «зеленый щит» — ОНФ

«Зеленый щит» необходим Приморью, так считают представители регионального штаба Общероссийского народного фронта, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Во избежание непоправимого ущерба для экологии, хищнические вырубки лесов в черте города необходимо остановить, как можно скорее определив статус территорий с растущими лесами и закрепив его в Генплане города.

Общественники не раз обращали внимание на то, что на месте уничтоженных в городе лесов очень быстро возникают свалки, повреждается земляной слой и покрытие прилегающих дорог. Поэтому вопрос создание «зеленого щита’вокруг Владивостока требует комплексного решения проблемы — наряду с ликвидацией свалок, задержанием и наказанием лесных браконьеров».

Активистами ОНФ в текущем году направлено более 50 жалоб и обращений в разные инстанции, проведено более 10 мероприятий по вопросам создания «зеленого щита» Владивостока. Теперь представители организации ожидают ответной реакции от главы региона, будучи готовыми и дальше помогать властям сохранить природу.

Таисия Масина.

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