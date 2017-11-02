Владивостоку необходим «зеленый щит» — ОНФ
«Зеленый щит» необходим Приморью, так считают представители регионального штаба Общероссийского народного фронта, сообщает «Deita. ru».
«Зеленый щит» необходим Приморью, так считают представители регионального штаба Общероссийского народного фронта, сообщает «Deita. ru».
Во избежание непоправимого ущерба для экологии, хищнические вырубки лесов в черте города необходимо остановить, как можно скорее определив статус территорий с растущими лесами и закрепив его в Генплане города.
Общественники не раз обращали внимание на то, что на месте уничтоженных в городе лесов очень быстро возникают свалки, повреждается земляной слой и покрытие прилегающих дорог. Поэтому вопрос создание «зеленого щита’вокруг Владивостока требует комплексного решения проблемы — наряду с ликвидацией свалок, задержанием и наказанием лесных браконьеров».
Активистами ОНФ в текущем году направлено более 50 жалоб и обращений в разные инстанции, проведено более 10 мероприятий по вопросам создания «зеленого щита» Владивостока. Теперь представители организации ожидают ответной реакции от главы региона, будучи готовыми и дальше помогать властям сохранить природу.
Таисия Масина.