Хабаровский боксёр Андрей Замковой намерен выступить на Олимпиаде в Японии

Боксёр из дальневосточной столицы Андрей Замковой планирует принять участие в Олимпийских играх в Японии, которые состоятся в 2020 году, и занять призовое место. Спортсмен уже бросил все силы на подготовку к важнейшим соревнованиям.

Свой класс боксёр подтвердил на чемпионате России. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Андрей Замковой в Грозном не проиграл ни одной встречи и стал лучшим в весовой категории 69 килограммов, вернув себе звание чемпиона.

«Это было тяжело — выиграть титул у серьёзных соперников на их же территории. Но мы знали, куда едем, изучали наших соперников, а главное, очень старательно подходили к тренировочному процессу. Уже на чемпионате нас предупредили, что “разогревочных” боёв с несильными боксёрами не будет. Но это не сломило наш дух, и наш дальневосточный характер мы проявили в полной мере», — рассказал на пресс-конференции в Хабаровске Андрей Замковой.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, другие хабаровские спортсмены будут готовиться к отборочным соревнованиям на чемпионат Европы. В краевой федерации бокса уже наметили вектор развития на ближайшую перспективу.

«У нас достаточно залов бокса в Хабаровске. Что касается края, то тут вопрос решается. Главная задача — формирование тренерского состава, его усиление. Нужно усилить подготовку спортсменов, перспективных боксёров тренировать два раза в день, чтобы они “выстреливали”. В молодёжном составе у нас есть перспективные бойцы. У нас десять членов сборной Российской Федерации по всем возрастам. В этом году норматив мастера спорта выполнили три боксёра, 20 стали кандидатами в мастера спорта. Материал есть, сейчас нужно расставить правильные акценты», — заявил президент федерации бокса Хабаровского края Валерий Лебеда.