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03:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Старинный дом отреставрируют в центре Иркутска

В Иркутске отреставрируют объект культурного наследия.

В Иркутске отреставрируют деревянный двухэтажный дом, расположенный по адресу ул. Байкальская, 29. Как сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора АО «Агентство развития памятников Иркутска» (АРПИ) Ирину Кравец, строение конца XIX века «Дом жилой с лавкой Тимофеева» является объектом культурного наследия. Его восстановит собственник здания в рамках проекта по реконструкции исторического центра города «Иркутские кварталы».

«Собственник уже расселил дом, разработал проектную документацию и прошел историко-культурную экспертизу. Уже в ноябре месяце подрядная организация с лицензией Минкульта РФ — “Идеалстрой” приступит к реставрационным работам», — рассказала Ирина Кравец.

По словам директора АРПИ, усадьба задумывалась как жилой дом с помещением для торговли, там располагалась винно-бакалейная лавка. В 2000-х годах часть помещений были жилыми, часть занимали таксидермическая мастерская и другие организации.

Смена владельцев и назначения здания, многочисленные перепланировки и перестройки привели к существенному искажению внешнего облика «Дома Тимофеева». В частности, были утрачены наличники барочного типа, украшавшие окна первого этажа, угловой вход с торца был зашит. Кроме того, в 2015 году здание серьезно пострадало от пожара и находится в аварийном состоянии.

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