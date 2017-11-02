Старинный дом отреставрируют в центре Иркутска
В Иркутске отреставрируют объект культурного наследия.
В Иркутске отреставрируют объект культурного наследия.
В Иркутске отреставрируют деревянный двухэтажный дом, расположенный по адресу ул. Байкальская, 29. Как сообщает 1 ноября 2017 года
«Собственник уже расселил дом, разработал проектную документацию и прошел
По словам директора АРПИ, усадьба задумывалась как жилой дом с помещением для торговли, там располагалась
Смена владельцев и назначения здания, многочисленные перепланировки и перестройки привели к существенному искажению внешнего облика «Дома Тимофеева». В частности, были утрачены наличники барочного типа, украшавшие окна первого этажа, угловой вход с торца был зашит. Кроме того, в 2015 году здание серьезно пострадало от пожара и находится в аварийном состоянии.