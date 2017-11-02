«Ночь искусств» наступит в Приморье

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

Всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет» пройдет в стране 4 ноября и в ночь с 4 на 5 ноября. Мероприятия пройдут на площадках музеев, театров, выставочных залов, библиотек, а также на открытых пространствах. Приморье присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия пройдут 3 и 4 ноября в залах Приморской государственной картинной галереи, сообщает ИА PrimaMedia.

На Партизанском проспекте, 12 в 17.00 откроется выставка «Даешь революцию в искусстве!», посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В экспозицию вошли произведения из коллекции Приморской государственной картинной галереи.

В 19.00 здесь состоится круглый стол «Как Владивосток встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию». Участники Приморского краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края будут комментировать малоизвестные исторические факты, обсуждать социальные проблемы.

В главном здании на Алеутской, 12 пройдет маринистический лекторий. В 19.30 гости мероприятия услышат лекцию «Море в творчестве приморских художников», в 20.15 — «Корабли как художественный образ в живописи». Лекция будет сопровождаться демонстрацией работ приморских художников, которые можно будет увидеть только в этот день.

В 21.15 в зале маринистической живописи состоится концерт «Здесь хорошо…», на котором прозвучат песни и романсы в исполнении Анны Проскуряковой. Концертмейстер — заслуженный артист РФ Леонид Букин.

4 ноября в 17.00 начнется праздничная концертная программа «Мы едины» ко Дню народного единства.

В выставочном зале галереи выступят артисты Приморской краевой филармонии: лауреат международных конкурсов Елена Брыкина (сопрано), дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), солист Мариинского театра (Приморская сцена), лауреат международного конкурса Сергей Плешивцев (бас), лауреат всероссийского конкурса Ольга Долгополова (народное пение), дипломант международного конкурса Анатолий Медведев (фортепиано), а также квартет русских народных инструментов «Садко».

В программе — композиции: «Гляжу в озера синие», «Я люблю тебя Россия», «Дорогой длинною», «Отговорила роща золотая», «Сыть тальянка смело», «Веселая кадриль», «Катюша», «Проснись и пой!», «Озорные наигрыши», «Калинка», «Травушка-муравушка», «Вдоль по Питерской», «Чернобровый-черноокий».

«Ночь искусств» в залах Приморской государственной картинной галереи пройдут с 17.00 до 23.00. Справки о мероприятиях можно получить по телефонам: 8 (423) 241−06−10 и 242−77−89.