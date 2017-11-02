Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Убита 29-летняя советник главы Электростали Дарья Туркина
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Теракт в Нью-Йорке
03:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Экс-директор Приморкрайстроя ответит в суде за взятку 2 млн рублей

Глава казённого предприятия попался не один.

Источник: AP 2017

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший директор казённого предприятия «Приморкрайстрой» Игорь Сологуб. Его обвиняют в получении взятки в 2 млн рублей при строительстве домов в районе Снеговой пади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель прокуратуры Елена Телегина.

Предварительно установлено, что в апреле 2016 года Сологуб получил взятку от коммерческого директора строительной фирмы 2 млн рублей из 9. Директор «Приморкрайстроя» обещал вовремя и в полном объёме оплатить выполненные компанией работы по возведению жилых домом в районе Снеговой пади во Владивостоке.

В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере имущество Игоря Сологуба стоимостью 24,6 млн рублей и денежные средства в размере 8 млн рублей были арестованы.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках разоблачения коррупционной схемы, которая применялась при строительстве домов в Снеговой пади, был задержан теперь уже бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов. Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями 19 сентября был отпущен из СИЗО под домашний арест.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Российских лыжников лишили медалей Олимпиады в Сочи
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявили обвинения
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Биоматериал россиян собирали для научных целей. Это правда?
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь