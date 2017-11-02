Экс-директор Приморкрайстроя ответит в суде за взятку 2 млн рублей

Источник: AP 2017

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший директор казённого предприятия «Приморкрайстрой» Игорь Сологуб. Его обвиняют в получении взятки в 2 млн рублей при строительстве домов в районе Снеговой пади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель прокуратуры Елена Телегина.

Предварительно установлено, что в апреле 2016 года Сологуб получил взятку от коммерческого директора строительной фирмы 2 млн рублей из 9. Директор «Приморкрайстроя» обещал вовремя и в полном объёме оплатить выполненные компанией работы по возведению жилых домом в районе Снеговой пади во Владивостоке.

В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере имущество Игоря Сологуба стоимостью 24,6 млн рублей и денежные средства в размере 8 млн рублей были арестованы.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Владивостока.