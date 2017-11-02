Житель Сочи подал иск к «Аэрофлоту» из-за того, что не выспался в полете
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Житель Сочи через суд потребовал от «Аэрофлота» без малого миллион рублей за то, что он не смог выспаться при перелетах
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Житель Сочи через суд потребовал от «Аэрофлота» без малого миллион рублей за то, что он не смог выспаться при перелетах
«Прошу взыскать с ПАО “Аэрофлот — Российские авиалинии” моральный вред в сумме 999 тысяч 999 рублей 99 копеек», — указано в иске Льва Левченко, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Пассажир недоволен, что во время раздачи еды на борту самолета пища подается в шуршащей упаковке — это создает у него «определенный дискомфорт», особенно когда ему по работе приходится совершать несколько рейсов за один день.
«Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум
Более того, возмущается пассажир, даже после приема пищи некоторые пассажиры оставляют у себя часть еды и «продолжают шуршать».
«Так называемый вечерний перекус после взлета раздается пассажирам в таких коробках с целлофаном, вскрытие которых для взрослых и детей, в особенности, — просто тихий ужас», — заявил он в беседе с РИА Новости, отметив, что предлагает заменить упаковку «на обычную картонную».
Такая ситуация, по оценке мужчины, негативно отразилась на его душевном равновесии. «На деловые встречи я попал в угнетенном настроении, с плохим самочувствием и в плохом расположении духа, что крайне негативно отразилось … на моей деловой репутации», — отметил Левченко в иске.
Представитель Пресненского суда подтвердил РИА Новости, что такой иск сегодня действительно поступил в суд. По его словам, у судьи есть пять дней, чтобы решить, принимать ли его к рассмотрению.
Источник в «Аэрофлоте» сообщил РИА Новости, что иск в авиакомпанию не поступал.