Американские ученые начали поиски неуловимой «рыбы-сатаны»

Рыба является единственным представителем рода Satan eurystomus (лат. широкоротый сатана), была открыта в середине прошлого века,

однако последний раз ученые видели такую особь в 1984 году.

Биологи проводили поиски с 2006 по 2010 года, однако они оказались безрезультатными. Теперь исследователи ищут финансирование для проведения новых полевых работ, которые помогут определить, какие экологические факторы привели к упадку или исчезновению этого вида.

«Рыбу-сатану» отличает отсутствие глаз, прозрачная кожа, уменьшенный плавательный пузырь и преимущественно хрящевой череп в отличие от костного у ее ближайших родственников.

Она достигает 13 сантиметров в длину и обитает в артезианских колодцах Техаса. Будучи, по мнению ученых, лучшими хищниками в своей среде обитания, эти рыбы могут много рассказать исследователям о состоянии всей экосистемы подземных водоемов региона.