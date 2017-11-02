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03:34 (мск), источник: РИА Новости

Американские ученые начали поиски неуловимой «рыбы-сатаны»

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Специалисты Техасского университета Остина объявили о начале поиска редкого североамериканского пресноводного сома, который водится в подземных водоемах штата, сообщает телеканал KSAT.

Рыба является единственным представителем рода Satan eurystomus (лат. широкоротый сатана), была открыта в середине прошлого века,

однако последний раз ученые видели такую особь в 1984 году.

Биологи проводили поиски с 2006 по 2010 года, однако они оказались безрезультатными. Теперь исследователи ищут финансирование для проведения новых полевых работ, которые помогут определить, какие экологические факторы привели к упадку или исчезновению этого вида.

«Рыбу-сатану» отличает отсутствие глаз, прозрачная кожа, уменьшенный плавательный пузырь и преимущественно хрящевой череп в отличие от костного у ее ближайших родственников.

Она достигает 13 сантиметров в длину и обитает в артезианских колодцах Техаса. Будучи, по мнению ученых, лучшими хищниками в своей среде обитания, эти рыбы могут много рассказать исследователям о состоянии всей экосистемы подземных водоемов региона.

«Рыба-сатана — действительно выдающееся создание. Большинство жителей Сан-Антонио не знают, что они живут под ними. Я задумал это исследование, чтобы выяснить, что там происходит, и повысить осведомленность людей о биоразнообразии штата», — пояснил Ден Хендриксон, куратор исследований по ихтиологии Университета Остина.

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