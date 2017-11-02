В День народного единства жители Хабаровского края останутся без почты

Так, в субботу, 2 ноября, рабочий день в почтовых отделениях будет сокращен на час. Суббота, 4 ноября, станет выходным днем: в День народного единства работники почты не будут доставлять посылки, письма и печатные издания, а также вынимать корреспонденцию из ящиков. В воскресенье, 5 ноября, все почтовые отделения будут работать по установленному графику, а в понедельник, 6 ноября, — по графику, установленному для субботнего дня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Почта России».