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04:14 (мск), источник: Губерния онлайн

В День народного единства жители Хабаровского края останутся без почты

С 3 по 6 ноября график работы отделений «Почты России» изменится в связи с празднованием Дня народного единства.

Источник: РИА "Новости"

Так, в субботу, 2 ноября, рабочий день в почтовых отделениях будет сокращен на час. Суббота, 4 ноября, станет выходным днем: в День народного единства работники почты не будут доставлять посылки, письма и печатные издания, а также вынимать корреспонденцию из ящиков. В воскресенье, 5 ноября, все почтовые отделения будут работать по установленному графику, а в понедельник, 6 ноября, — по графику, установленному для субботнего дня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Почта России».

«Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе», — уточняет пресс-служба почтового оператора.

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В День народного единства жители Хабаровского края останутся без почты
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