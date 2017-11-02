«Ночь искусств» пройдет в музеях Хабаровска накануне Дня народного единства
Посетителей ждёт насыщенная интересная программа.
Посетителей ждёт насыщенная интересная программа.
Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.
Музеи Хабаровского края готовятся к «Ночи искусств». Всероссийская акция пройдет 3 ноября с 19:00 до 23:00. В этом году интересные программы для посетителей приготовили Дальневосточный художественный музей, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, а также Дальневосточная научная библиотека, сообщили ИА AmurMedia в
Основными темами всероссийской акции в этом году станут экология и единство народов. Так в гродековском музее будет организована площадка творческих встреч «Путешествие как искусство», где можно будет послушать рассказы художников и путешественников. На «Фестивале культур» диаспоры края представят традиционную музыку, танцы, блюда и
Для посетителей Дальневосточного художественного музея в этот вечер будет работать кинозал, где можно будет посмотреть фильмы из «Золотого фонда» российского кино. Желающие смогут освоить азы аргентинского танго, пройти
В рамках всероссийского проекта «Ночь искусств» в Дальневосточной научной библиотеке 4 ноября запланированы: фестиваль авторской песни, фотовыставка, а также показ 25 фильмов хабаровских документалистов о Дальнем Востоке.
«Традиционно в краевых и в муниципальных музеях Хабаровского края в преддверие празднования Дня народного единства проводится Всероссийская акция “Ночь искусств”. За короткий период — четыре года — акция, предложенная Министерством культуры Российской Федерации, подхвачена не только музеями, но и библиотеками, творческими коллективами Хабаровского края. “Ночь искусств” — интересное и ожидаемое событие для молодежи и взрослого населения. На площадках краевых учреждений культуры искусство объединяет все народы нашего региона», — отметил заместитель председателя правительства края — министр культуры края Александр Федосов.