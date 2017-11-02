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04:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Ночь искусств» пройдет в музеях Хабаровска накануне Дня народного единства

Посетителей ждёт насыщенная интересная программа.

Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.

Музеи Хабаровского края готовятся к «Ночи искусств». Всероссийская акция пройдет 3 ноября с 19:00 до 23:00. В этом году интересные программы для посетителей приготовили Дальневосточный художественный музей, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, а также Дальневосточная научная библиотека, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Основными темами всероссийской акции в этом году станут экология и единство народов. Так в гродековском музее будет организована площадка творческих встреч «Путешествие как искусство», где можно будет послушать рассказы художников и путешественников. На «Фестивале культур» диаспоры края представят традиционную музыку, танцы, блюда и декоративно-прикладное искусство.

Для посетителей Дальневосточного художественного музея в этот вечер будет работать кинозал, где можно будет посмотреть фильмы из «Золотого фонда» российского кино. Желающие смогут освоить азы аргентинского танго, пройти мастер-классы по изготовлению глиняных свистулек и кукол-оберегов, а также посетить постоянные экспозиции музея.

В рамках всероссийского проекта «Ночь искусств» в Дальневосточной научной библиотеке 4 ноября запланированы: фестиваль авторской песни, фотовыставка, а также показ 25 фильмов хабаровских документалистов о Дальнем Востоке.

«Традиционно в краевых и в муниципальных музеях Хабаровского края в преддверие празднования Дня народного единства проводится Всероссийская акция “Ночь искусств”. За короткий период — четыре года — акция, предложенная Министерством культуры Российской Федерации, подхвачена не только музеями, но и библиотеками, творческими коллективами Хабаровского края. “Ночь искусств” — интересное и ожидаемое событие для молодежи и взрослого населения. На площадках краевых учреждений культуры искусство объединяет все народы нашего региона», — отметил заместитель председателя правительства края — министр культуры края Александр Федосов.

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