«Ночь искусств» пройдет в музеях Хабаровска накануне Дня народного единства

Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.

Музеи Хабаровского края готовятся к «Ночи искусств». Всероссийская акция пройдет 3 ноября с 19:00 до 23:00. В этом году интересные программы для посетителей приготовили Дальневосточный художественный музей, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, а также Дальневосточная научная библиотека, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Основными темами всероссийской акции в этом году станут экология и единство народов. Так в гродековском музее будет организована площадка творческих встреч «Путешествие как искусство», где можно будет послушать рассказы художников и путешественников. На «Фестивале культур» диаспоры края представят традиционную музыку, танцы, блюда и декоративно-прикладное искусство.

Для посетителей Дальневосточного художественного музея в этот вечер будет работать кинозал, где можно будет посмотреть фильмы из «Золотого фонда» российского кино. Желающие смогут освоить азы аргентинского танго, пройти мастер-классы по изготовлению глиняных свистулек и кукол-оберегов, а также посетить постоянные экспозиции музея.

В рамках всероссийского проекта «Ночь искусств» в Дальневосточной научной библиотеке 4 ноября запланированы: фестиваль авторской песни, фотовыставка, а также показ 25 фильмов хабаровских документалистов о Дальнем Востоке.