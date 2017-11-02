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07:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омске БРЭМ вытащила увязший в грязи экскаватор

Мощная военная техника пригодилась в мирных целях.

В среду, 1 ноября, в поселке Морозовка во время прокладки водопровода экскаватор затянуло в грязь по самую кабину. Техника намертво застряла. Водить смог выбраться.

Вчера вечером, для извлечения техники из грязевой ловушки пригнали специальную военную машину. БРЭМ предназначена не только для технического обслуживания, ремонта неисправных и повреждённых машин, но и для эвакуации застрявших или повреждённых танков, броневых транспортеров.

Мощная техника не без труда извлекла экскаватор из ямы.

Фотографии появились в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.
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