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04:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ремонт в спортивном комплексе «Авиатор» в Иркутске завершат до конца 2017 года

10 млн рублей выделено из городского бюджета на ремонтные работы.

Ремонт в спорткомплексе «Авиатор» в Иркутске будет завершен до конца 2017 года. Из городской казны выделено 10 млн рублей на ремонтные работы. Мэр областного центра Дмитрий Бердников проверил качество проводимых работ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

К ремонту здания, которое было передано из федеральной в муниципальную собственность, строители приступили в августе 2017 года. Сам спортивный объект был построен в 1968 году и находился в крайне плачевном состоянии. На сегодняшний день, строителями проведены работы по демонтажу старых дверных и оконных проемов, облицовки стен из фанеры, сделан новый тепловой пункт, заменена электрика, установлена новая сантехника. В ноябре будут проведены работы по замене пола, покраске стен и обновлению фасада здания. Завершена замена витражных окон, установлены новые двери, ведется покраска потолка.

«Спорткомплекс и футбольное поле на базе спортивно-оздоровительного комплекса “Авиатор” станут площадкой для развития детского спорта в Октябрьском округе Иркутска, также у жителей появится возможность в шаговой доступности заниматься в этом учреждении. Необходимо организовать здесь тренировочный процесс для воспитанников спортивных школ Иркутска», — отметил глава города.

В планах — приобретение ледозаливочной машины, искусственного покрытия для футбольного поля, а также обустройство в здании тренажерного зала.

Напомним, что летом администрация Иркутска объявляла аукцион на капительный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Авиатор» на улице Ширямова. Спорткомплекс планировалось отремонтировать за 6 млн рублей.

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