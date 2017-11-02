Ремонт в спортивном комплексе «Авиатор» в Иркутске завершат до конца 2017 года

Ремонт в спорткомплексе «Авиатор» в Иркутске будет завершен до конца 2017 года. Из городской казны выделено 10 млн рублей на ремонтные работы. Мэр областного центра Дмитрий Бердников проверил качество проводимых работ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

К ремонту здания, которое было передано из федеральной в муниципальную собственность, строители приступили в августе 2017 года. Сам спортивный объект был построен в 1968 году и находился в крайне плачевном состоянии. На сегодняшний день, строителями проведены работы по демонтажу старых дверных и оконных проемов, облицовки стен из фанеры, сделан новый тепловой пункт, заменена электрика, установлена новая сантехника. В ноябре будут проведены работы по замене пола, покраске стен и обновлению фасада здания. Завершена замена витражных окон, установлены новые двери, ведется покраска потолка.

«Спорткомплекс и футбольное поле на базе спортивно-оздоровительного комплекса “Авиатор” станут площадкой для развития детского спорта в Октябрьском округе Иркутска, также у жителей появится возможность в шаговой доступности заниматься в этом учреждении. Необходимо организовать здесь тренировочный процесс для воспитанников спортивных школ Иркутска», — отметил глава города.

В планах — приобретение ледозаливочной машины, искусственного покрытия для футбольного поля, а также обустройство в здании тренажерного зала.