В Красноярске седьмой раз за год объявили режим «чёрного неба»
В последний раз режим НМУ был введён в июне.
В последний раз режим НМУ был введён в июне.
1 ноября с 19 часов в Красноярске Среднесибирское УГМС объявило режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предварительно он продлиться до семи вечера 3 ноября, но, как правило, его продляют.
Сейчас в Красноярске установилась безветренная и достаточно тёплая погода, что создаёт предпосылки для неблагоприятных метеоусловий. Хотя в целом, по данным синоптиков, 1 ноября уровень загрязнения атмосферного воздуха по районам и города характеризовался, как низкий. Но, напомним, что во время введения режима НМУ предприятия должны снизить выбросы из своих труб.
Добавим, с 2013 года в Красноярске вдвое выросло число дней, когда метеорологи объявляют режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий: в 2013 году их было 27, в 2016 — уже 58. В этом году режим «черного неба» объявляли шесть раз — всего 35 дней. Последний раз объявляли в июне.