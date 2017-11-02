В Красноярске седьмой раз за год объявили режим «чёрного неба»

Источник: AP 2017

1 ноября с 19 часов в Красноярске Среднесибирское УГМС объявило режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предварительно он продлиться до семи вечера 3 ноября, но, как правило, его продляют.

Сейчас в Красноярске установилась безветренная и достаточно тёплая погода, что создаёт предпосылки для неблагоприятных метеоусловий. Хотя в целом, по данным синоптиков, 1 ноября уровень загрязнения атмосферного воздуха по районам и города характеризовался, как низкий. Но, напомним, что во время введения режима НМУ предприятия должны снизить выбросы из своих труб.