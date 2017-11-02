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05:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске седьмой раз за год объявили режим «чёрного неба»

В последний раз режим НМУ был введён в июне.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 100% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

1 ноября с 19 часов в Красноярске Среднесибирское УГМС объявило режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предварительно он продлиться до семи вечера 3 ноября, но, как правило, его продляют.

Сейчас в Красноярске установилась безветренная и достаточно тёплая погода, что создаёт предпосылки для неблагоприятных метеоусловий. Хотя в целом, по данным синоптиков, 1 ноября уровень загрязнения атмосферного воздуха по районам и города характеризовался, как низкий. Но, напомним, что во время введения режима НМУ предприятия должны снизить выбросы из своих труб.

Добавим, с 2013 года в Красноярске вдвое выросло число дней, когда метеорологи объявляют режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий: в 2013 году их было 27, в 2016 — уже 58. В этом году режим «черного неба» объявляли шесть раз — всего 35 дней. Последний раз объявляли в июне.

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