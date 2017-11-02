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05:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Координационный совет для защиты прав потребителей создан в Приангарье

Вопросами обеспечения прав потребителей, реализации торговой и промышленной политики займется координационный совет при губернаторе Иркутской области.

Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба правительства Приангарья.

Координационный совет образован для подготовки предложений, направленных на защиту прав потребителей, развитие торговой деятельности в соответствии с действующим законодательством, просветительскую работу среди населения по теме обеспечения прав потребителей, рассмотрение вопросов эффективности взаимодействия уполномоченных органов по вопросам защиты прав потребителей на территории Иркутской области.

Возглавил совет председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. В состав совета вошли руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориального учреждения Банка России, представители общественных объединений по защите прав потребителей, бизнес-сообщества, иных органов и организаций.

Координационный совет образован для исполнения поручения президента Российской Федерации по итогам апрельского заседания президиума Государственного совета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.

Напомним, для создания в Приангарье условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей на территории региона реализуется программа по защите прав потребителей в Иркутской области на 2017−2019 годы, утвержденная распоряжением правительства региона.

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