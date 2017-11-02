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07:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сайлыбаева: в Казахстане начинает холодать

Жителям большинства областей страны нужно приготовиться к дождям и похолоданию, сообщила Sputnik Казахстан инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Лаура Сайлыбаева.

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Источник: Sputniknews.kz

«Из европейской части России на западные области Казахстана с атмосферными фронтами начали поступать холодные и влажные воздушные массы, с которыми в ближайшие трое суток в большинстве областей республики ожидаются дожди и сильный порывистый ветер. Температура воздуха понизится, но все еще будет выше нормы», — сказала синоптик.

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