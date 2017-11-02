Сайлыбаева: в Казахстане начинает холодать

«Из европейской части России на западные области Казахстана с атмосферными фронтами начали поступать холодные и влажные воздушные массы, с которыми в ближайшие трое суток в большинстве областей республики ожидаются дожди и сильный порывистый ветер. Температура воздуха понизится, но все еще будет выше нормы», — сказала синоптик.