Что посеешь. Можно ли воспитать идеального ребенка?

Большинство родителей хочет воспитать «ребёнка мечты», успешного и счастливого. Но тем временем в Кузбассе 9 тыс. детей состоят на учёте с ожирением, и с годами цифра растёт. Мамы и папы только мечтают, а на деле за детьми не смотрят! Как дать ребёнку достойное будущее, а не комплексы и покалеченную психику, корреспондент «АиФ — Кузбасс» узнала у педагога Екатерины Гришачёвой.

Кому нужен детсад?

Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Екатерина Юрьевна, в последнее время вижу тенденцию выбирать домашнее образование для дошколят. В Кемерове больше 50 семей в этом году предпочли заниматься образованием ребёнка лично. А как же социализация? Не навредит ли бессистемное семейное образование?

Екатерина Гришачева

Екатерина Гришачёва: Конечно, родителям никто не может запретить выбрать форму обучения своего ребёнка, но нужно понимать, что у семейного образования есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что ребёнок будет находиться в комфортной для себя обстановке, меньше болеть (заражать будет некому), его не будут обижать сверстники, он может регулировать свои биологические ритмы (не вставать рано, устроить сончас тогда, когда захочется).

Однако свободный выбор накладывает на родителей ответственность за уровень образования, который они ему дадут. Ресурс семьи ограничен: мама вряд ли сможет научить ребёнка танцам, пению, актёрскому выступлению, буквам, цифрам, художественно-прикладному творчеству и т. д. Сколько у неё должно быть свободного времени и каков должен быть её уровень образования, чтобы мама смогла заменить ребёнку воспитателя, логопеда, музыкального и художественного руководителя? Также есть риск создать ситуацию гиперопеки. Из-за неё малыш может так и не научиться действовать в нестандартной ситуации (как быть, если тебя толкнул сверстник?), принимать решение, нести за него ответственность. Забор из любви это в любом случае забор, и иногда любовью можно окружить так, что деваться станет некуда. Родителям нельзя закрывать мир от ребёнка, а открывать его помогают именно педагоги в детских садах и школах. Если вы видите, что ваш ребёнок хочет общения и умеет элементарно есть, одеваться, говорить, ему точно нужен детский сад.

— Известно, что основы характера человека закладываются в детстве, как и обиды, впоследствии мешающие жить. Как обеспечить его достойное будущее, если говорить не о деньгах?

— Я сама не только педагог, но и мама, и могу сказать, что готовых рецептов и ответов нет. Мне кажется, что маленький ребёнок уже личность, которую нужно уважать, вовремя выявить не только его способности, но и желания. Ни для кого не секрет, что родители часто пытаются навязать то, чего когда-то хотели они: стать спортсменом, врачом, музыкантом… Ребёнка обязательно нужно уметь слушать и создавать для него ситуации успеха, не захваливая его и не выделяя чересчур, но давая понять: «Мама/папа поддержит, даже если ты делаешь что-то неправильно». Нужно соблюсти грань и сформировать у человека адекватную самооценку.

Считаю, что детский сад поможет разобраться, к чему у малыша есть стремления, что ему нравится, в чём он выделяется. Педагоги точно увидят его потенциал, ведь они наблюдают за детьми с утра и до вечера. Из детского сада для детей с нарушением зрения, где я работаю, выпускается много талантливых ребятишек, которые в школе становятся «звёздами», потому что в них вовремя увидели потенциал. Один ребёнок сейчас учится в школе № 14 в начальных классах, танцует, поёт, читает стихи. Мама сыном очень гордится и рассказывает нам о его успехах.

Фартук — это гордость.

— В попытках воспитать своё чадо правильно родители часто не могут находиться с ним каждую минуту. Как уследить за ребёнком? В Новокузнецке недавно молодая мама оставила годовалого малыша в больнице на лестничкой площадке. Ребёнок упал и ударился головой о ступеньки. А летом дети каждый месяц выпадают из окон!

— Надо понимать, что образовывать, воспитывать и присматривать — это совершенно разные понятия. Думаю, что у родителей, допускающих подобные ситуации, низкий уровень ответственности. Во-первых, не всегда мамы адекватно оценивают последствия, которые могут наступить. Ну, не закрыл окошко на кухне, ведь ребёнок туда не залезет! Во-вторых, родители стали безответственнее. От воспитания нас отвлекают телефоны, планшеты и компьютеры. Тут главный совет — отвлечься от не очень важного и обратить внимание на самое главное — на своих детей.

— Также многие родители, забывая о достойном будущем, предпочитают кормить ребёнка быстрой готовой пищей. Это тоже явление современности?

— Уверена, что да. Только представьте: детское питание, как и питание в целом, должно быть сбалансированным, пища должна хорошо усваиваться, соответствовать нормам калорийности и т. д. В период большого предложения фастфуда на рынке услуг, постоянной нехватки времени, которое отнимают гаджеты и работа, кто будет соблюдать все эти требования?

Реалия нашего времени также гиподинамия (недостаток движения) у детей. После школы они приходят и садятся за компьютер, а не идут гулять со сверстниками на улицу, много времени проводят в телефонах. Я не рекомендовала бы покупать детям сотовые телефоны раньше семи-восьми лет, пока они не пойдут учиться в школу.

— Пару лет назад в Новокузнецке воспитательница выставила за дверь мальчика, баловавшегося за обедом. Но ребёнок сам оделся, вышел из группы и дошёл до своего дома. Его никто не увидел, выходы и входы были открыты. Руководство детсада уволили, как и воспитательницу. Почему педагоги могут позволить себе выгнать ребёнка из класса, группы?

— Думаю, педагогу не хватило мастерства. Профессионал всегда найдёт средства, которые есть в его арсенале, чтобы избежать подобных проблем.

Равнодушному человеку нельзя идти в педагогику. Я считаю, что лишние люди отсеиваются, без призвания работать невозможно. А кому надо, идут осознанно. Моя мама — педагог. С детства вижу образ жизни, мыслей настоящего учителя, поэтому у меня никогда не стоял вопрос с выбором профессии. Когда ты можешь что-то отдать, научить чему-то новому — это очень важно и значимо. Мне никогда не было тяжело с детьми — с детства всех нянчила на улице.

— И почему, как вы считаете, сейчас нет «трудотерапии»? Если раньше школьники работали на пришкольных участках, и это не считалось чем-то плохим, то сейчас труд в школе запрещён. Дети не моют классы, не работают в школьных огородах и садах. Не приведёт ли это к тому, что будущие поколения просто разучатся работать руками и уважать труд другого?