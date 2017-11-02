Что посеешь. Можно ли воспитать идеального ребенка?
Педагог — о семейном и трудовом воспитании детей.
Педагог — о семейном и трудовом воспитании детей.
Большинство родителей хочет воспитать «ребёнка мечты», успешного и счастливого. Но тем временем в Кузбассе 9 тыс. детей состоят на учёте с ожирением, и с годами цифра растёт. Мамы и папы только мечтают, а на деле за детьми не смотрят! Как дать ребёнку достойное будущее, а не комплексы и покалеченную психику, корреспондент «АиФ — Кузбасс» узнала у педагога Екатерины Гришачёвой.
Кому нужен детсад?
Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Екатерина Юрьевна, в последнее время вижу тенденцию выбирать домашнее образование для дошколят. В Кемерове больше 50 семей в этом году предпочли заниматься образованием ребёнка лично. А как же социализация? Не навредит ли бессистемное семейное образование?
Екатерина Гришачёва: Конечно, родителям никто не может запретить выбрать форму обучения своего ребёнка, но нужно понимать, что у семейного образования есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что ребёнок будет находиться в комфортной для себя обстановке, меньше болеть (заражать будет некому), его не будут обижать сверстники, он может регулировать свои биологические ритмы (не вставать рано, устроить сончас тогда, когда захочется).
Однако свободный выбор накладывает на родителей ответственность за уровень образования, который они ему дадут. Ресурс семьи ограничен: мама вряд ли сможет научить ребёнка танцам, пению, актёрскому выступлению, буквам, цифрам,
— Известно, что основы характера человека закладываются в детстве, как и обиды, впоследствии мешающие жить. Как обеспечить его достойное будущее, если говорить не о деньгах?
— Я сама не только педагог, но и мама, и могу сказать, что готовых рецептов и ответов нет. Мне кажется, что маленький ребёнок уже личность, которую нужно уважать, вовремя выявить не только его способности, но и желания. Ни для кого не секрет, что родители часто пытаются навязать то, чего
Считаю, что детский сад поможет разобраться, к чему у малыша есть стремления, что ему нравится, в чём он выделяется. Педагоги точно увидят его потенциал, ведь они наблюдают за детьми с утра и до вечера. Из детского сада для детей с нарушением зрения, где я работаю, выпускается много талантливых ребятишек, которые в школе становятся «звёздами», потому что в них вовремя увидели потенциал. Один ребёнок сейчас учится в школе № 14 в начальных классах, танцует, поёт, читает стихи. Мама сыном очень гордится и рассказывает нам о его успехах.
Фартук — это гордость.
— В попытках воспитать своё чадо правильно родители часто не могут находиться с ним каждую минуту. Как уследить за ребёнком? В Новокузнецке недавно молодая мама оставила годовалого малыша в больнице на лестничкой площадке. Ребёнок упал и ударился головой о ступеньки. А летом дети каждый месяц выпадают из окон!
— Надо понимать, что образовывать, воспитывать и присматривать — это совершенно разные понятия. Думаю, что у родителей, допускающих подобные ситуации, низкий уровень ответственности.
— Также многие родители, забывая о достойном будущем, предпочитают кормить ребёнка быстрой готовой пищей. Это тоже явление современности?
— Уверена, что да. Только представьте: детское питание, как и питание в целом, должно быть сбалансированным, пища должна хорошо усваиваться, соответствовать нормам калорийности
Реалия нашего времени также гиподинамия (недостаток движения) у детей. После школы они приходят и садятся за компьютер, а не идут гулять со сверстниками на улицу, много времени проводят в телефонах. Я не рекомендовала бы покупать детям сотовые телефоны раньше
— Пару лет назад в Новокузнецке воспитательница выставила за дверь мальчика, баловавшегося за обедом. Но ребёнок сам оделся, вышел из группы и дошёл до своего дома. Его никто не увидел, выходы и входы были открыты. Руководство детсада уволили, как и воспитательницу. Почему педагоги могут позволить себе выгнать ребёнка из класса, группы?
— Думаю, педагогу не хватило мастерства. Профессионал всегда найдёт средства, которые есть в его арсенале, чтобы избежать подобных проблем.
Равнодушному человеку нельзя идти в педагогику. Я считаю, что лишние люди отсеиваются, без призвания работать невозможно. А кому надо, идут осознанно. Моя мама — педагог. С детства вижу образ жизни, мыслей настоящего учителя, поэтому у меня никогда не стоял вопрос с выбором профессии. Когда ты можешь
— И почему, как вы считаете, сейчас нет «трудотерапии»? Если раньше школьники работали на пришкольных участках, и это не считалось
— Может привести, поскольку уважительное отношение к труду нужно формировать с детства, если мы хотим вырастить достойного человека. К счастью, тенденция меняется. Министр образования сейчас поддерживает законопроект о трудовом воспитании школьников. А приобщение к труду дошкольников у нас никуда не исчезло. К примеру, мы даём ребятишкам поручения — помочь нянечке накрыть на стол. Дети очень гордятся, когда приходит их очередь дежурить! Они надевают фартучек и колпачок и становятся другими людьми — ответственными, собранными. На прогулке даём задание, допустим, подмести дорожку, собрать камни, пересыпать песок, в группах ухаживаем за цветами. На примере труда взрослого мы показываем ребёнку, что это необходимо, полезно и важно.