Тройку лидеров портала госуслуг в Хабаровском крае возглавляет запись на прием к врачу

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Хабаровск, 2 ноября, AmurMedia.

С начала 2017 года жители Хабаровского края заказали около 165 тысяч услуг через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru). «Ростелеком» — технический оператор данного портала выделил тройку лидеров наиболее востребованных электронных услуг у граждан региона, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Наибольшей популярностью пользуется услуга «Запись на прием к врачу». Ею воспользовались более 49 тысяч раз. Второй по популярности является «Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования» — более 24,7 тысяч запросов. На третьей позиции наиболее востребованных электронных госуслуг находится «Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним». Почти 13 тысяч раз жители региона воспользовались данной услугой.

Стоит отметить, что на сегодняшний день около 580 тысяч жителей Хабаровского края зарегистрировано на портале госуслуг.

Воспользоваться услугами в электронном виде с помощью портала gosuslugi.ru могут только зарегистрированные пользователи. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте, затем подтвердить свою личность в МФЦ либо других центрах обслуживания, адреса которых доступны на портале госуслуг в разделе «Помощь и поддержка». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Телефон технической поддержки портала www.gosuslugi.ru 8−800−100−70−10 (звонок бесплатный).