Личное имущество отдали жители Хабаровского края за долги по ЖКХ
Судебные приставы забрали телевизор, холодильник и деньги у злостных неплательщиков.
Судебные приставы забрали телевизор, холодильник и деньги у злостных неплательщиков.
Попрощаться с с бытовой техникой пришлось жителям села Калинка Сергеевского сельского поселения, которые ежемесячно игнорировали квитанции. Во время рейда по взысканию задолженности за коммунальные услуги судебные
«Пострадавшие» задолжали за коммунальные услуги от 14 до 140 тысяч рублей. По домам правонарушителей ходили специалисты министерства ЖКХ края, администрации Хабаровского муниципального района и сотрудники ООО «Сергеевка». За время рейда они успели навестить 30 неплательщиков. Теперь гражданам предстоит явиться к приставу и показать чеки об оплате. В случае неявки их ждёт штраф от 1000 до 2500.
Ведомственные структуры регулярно борются с должниками. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что у хабаровчанина, задолжавшего за коммунальные услуги около 300 тысяч рублей, конфисковали мотоцикл марки Honda.