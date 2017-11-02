Личное имущество отдали жители Хабаровского края за долги по ЖКХ

Попрощаться с с бытовой техникой пришлось жителям села Калинка Сергеевского сельского поселения, которые ежемесячно игнорировали квитанции. Во время рейда по взысканию задолженности за коммунальные услуги судебные приставы-исполнители забрали у злостных неплательщиков холодильник Sony, телевизор LG и деньги.

«Пострадавшие» задолжали за коммунальные услуги от 14 до 140 тысяч рублей. По домам правонарушителей ходили специалисты министерства ЖКХ края, администрации Хабаровского муниципального района и сотрудники ООО «Сергеевка». За время рейда они успели навестить 30 неплательщиков. Теперь гражданам предстоит явиться к приставу и показать чеки об оплате. В случае неявки их ждёт штраф от 1000 до 2500.

Пресс-служба министерства ЖКХ напоминает, что долги за коммунальные услуги могут привести к взысканию суммы задолженности через суд, ограничению предоставления услуги и даже ограничению выезда за пределы России.