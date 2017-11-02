Есть и танцевать с размахом будут жители Хабаровского края

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут на территории Хабаровского края. Запланированы торжественные линейки, концерты, флешмобы и дни открытых дверей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Уже завтра состоится Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Регистрация начнется с 11.30 на 8 площадках города: в нескольких вузах — ХГУЭП, ХГИИК, Дальневосточный Институт Управления РАНХиГС; в краевом центре образования, в Краевом дворце дружбы «Русь», в Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры, в музее им. Гродекова и научной библиотеке. Писать диктант будут и в районе — в Некрасовкой школе № 1, — рассказывает консультант отдела искусств и народного творчества управления культурной политики министерства культуры Хабаровского края Антон Ерошенко.

3 ноября состоится также «Ночь искусств» в краевых музеях. В музее им. Гродекова — с 19.00 до 23.00 часов и в Дальневосточном художественном музее с небольшими перерывами и разграничением на дневную и вечернюю программу — с 15.00 до 23.00. Работники этих двух организаций подготовили научные и творческие мероприятия, посвященные традициям и обычаям народов России. Кстати, подобная акция пройдет впервые в Верхнебуреинском районе.

— В этом году мы подключились к этому Всероссийскому мероприятию. В Доме Культуры будут работать площадки музея, кинотеатра и других учреждений культуры. С 12.00 до 17.00 запланирована детская часть, будут викторины, конкурсы, площадка для аквагрима. А с 17.00 до 22.00 — взрослая. Для всех пришедших мы подготовили квест, выставку, информационный час, — поделилась информацией заместитель руководителя отдела культуры администрации Верхнебуреинского муниципального района Юлия Турченко.

4 ноября торжественных мероприятий станет еще больше. На Комсомольской площади Хабаровска пройдет фольклорно-этнографический фестиваль, участие в котором примут лучшие творческие коллективы края и специально приглашенный танцевальный ансамбль «Лезгинка» из Дагестана. Помимо концерта будут работать тематические зоны, мастер-классы, соревнования по национальным видам спорта и дегустация блюд разных народных кухонь.

— На площадке возле универсального спортивного комплекса состоится флешмоб «Хоровод дружбы» в 14.30. Это будет своего рода знак согласия и мира. А затем, в небо запустят белые, синие и красные воздушные шары, — продолжил Антон Ерошенко.

Такой же флешмоб пройдет и в Комсомольске-на-Амуре, в городе также проходили массовые репетиции.