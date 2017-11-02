Есть и танцевать с размахом будут жители Хабаровского края
День народного единства отметят сразу на нескольких площадках.
День народного единства отметят сразу на нескольких площадках.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут на территории Хабаровского края. Запланированы торжественные линейки, концерты, флешмобы и дни открытых дверей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Уже завтра состоится Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Регистрация начнется с 11.30 на 8 площадках города: в нескольких вузах — ХГУЭП, ХГИИК, Дальневосточный Институт Управления РАНХиГС; в краевом центре образования, в Краевом дворце дружбы «Русь», в Краевом
3 ноября состоится также «Ночь искусств» в краевых музеях. В музее им. Гродекова — с 19.00 до 23.00 часов и в Дальневосточном художественном музее с небольшими перерывами и разграничением на дневную и вечернюю программу — с 15.00 до 23.00. Работники этих двух организаций подготовили научные и творческие мероприятия, посвященные традициям и обычаям народов России. Кстати, подобная акция пройдет впервые в Верхнебуреинском районе.
— В этом году мы подключились к этому Всероссийскому мероприятию. В Доме Культуры будут работать площадки музея, кинотеатра и других учреждений культуры. С 12.00 до 17.00 запланирована детская часть, будут викторины, конкурсы, площадка для аквагрима. А с 17.00 до 22.00 — взрослая. Для всех пришедших мы подготовили квест, выставку, информационный час, — поделилась информацией заместитель руководителя отдела культуры администрации Верхнебуреинского муниципального района Юлия Турченко.
— На площадке возле универсального спортивного комплекса состоится флешмоб «Хоровод дружбы» в 14.30. Это будет своего рода знак согласия и мира. А затем, в небо запустят белые, синие и красные воздушные шары, — продолжил Антон Ерошенко.
Такой же флешмоб пройдет и в
— Эта масштабная акция пройдет только в двух городах края. В остальных муниципальных районах также состоятся митинги, праздничные гуляния и концерты. Повсеместно состоится «День открытых дверей» во всех краевых и муниципальных музеях Хабаровского региона. Посетить бесплатно экспозиции можно будет с 10.00 до 18.00, — прокомментировал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления по реализации государственной национальной политики министерства внутренней политики и информации края Александр Ивагин.