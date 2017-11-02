В Амстердаме запретили пивные велосипеды

Источник: Reuters

Во вторник суд разрешил властям города ввести запрет на использование в центре Амстердама пивных велосипедов, которые, по мнению суда, служат причиной нарушений общественного порядка.

Такие велосипеды, рассчитанные на 10 и больше человек, пользуются популярностью среди туристов, которые хотят посмотреть город и в то же время организовать застолье и отпраздновать какое-либо событие.

Туристы могут передвигаться вдоль знаменитых амстердамских каналов на таком велосипеде, попивая пивко в компании друзей.

Противники такого вида развлечений говорят, что пивные велосипеды — это одна из городских проблем, вызванных массовым туризмом.

Пивные велосипеды — это небольшие пабы на колесах, снабженные велосипедными сидениями, расположенными вокруг стола. Необычная повозка приводится в движение за счет того, что пассажиры крутят педали.

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Запрет на использование пивных велосипедов вступил в силу с 1 ноября. Как сообщили в городской администрации, теперь запрещено предоставлять услуги проката таких велосипедов.

В прошлом году около 6000 жителей Амстердама подписали петицию, призвав власти города запретить движение пивных велосипедов по городу и назвав такое развлечение ужасным явлением.

«Наш город превратился в большой парк развлечений», — сказал тогда один из жителей города в интервью телепрограмме NOS news.

Бывший мэр Амстердама Эберхард ван дер Лан, скончавшийся от рака легких в начале октября, согласился с авторами петиции и ввел запрет на пивные велосипеды.

Источник: Reuters

Четыре компании, сдававшие пивные велосипеды в аренду, пытались оспорить решение властей города в суде, утверждая, что этот запрет является ограничением свободы. Тогда суд приостановил действие запрета, признав недостаточным его обоснование.

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Однако в минувший вторник суд согласился с необходимостью введения запрета на пивные велосипеды.

«Сочетание ряда факторов: нарушение правил дорожного движения, антисоциальное поведение — с учетом того, что речь идет о центре города — оправдывают введение запрета», — говорится в решении суда.

Комментарий Анны Холиган, корреспондента Би-би-си:

Обычно вы сначала слышите приближение пивных велосипедов, а затем уже их видите.

Для некоторых туристов это неповоротливое сооружение на колесах представляется лучшим средством для осмотра города. К тому же, оно позволяет совмещать два популярных местных развлечения — катание на велосипеде и пиво.

Особенно такие велосипеды популярны для организации холостяцких вечеринок.

Не вполне трезвые «велосипедисты», разливающие пиво и одновременно пытающиеся вырулить на узких улицах стали привычной картиной для исторического центра города.

Для многих жителей пивные велосипеды стали символом проблем, связанных с эксцессами массового туризма. Администрация города ранее объявила о планах повысить налоги для отелей, чтобы сократить число бюджетных туристов.

Нидерланды известны своей велосипедной культурой, но вряд ли кто-то пожалеет об отсутствии пьяных туристов, управляющих этими экстравагантными средствами передвижения и осложняющих передвижение по городу для владельцев обычных велосипедов.