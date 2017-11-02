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07:10 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане появятся новые дорожные знаки

На дорогах Казахстана в скором времени появятся новые дорожные знаки, сообщили пресс-служба Комитета административной полиции МВД РК.

Как ранее сообщалось, 11 ноября 2017 года вступают в силу изменения и дополнения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми утвержден ряд новых дорожных знаков:

4.1.2 Движение направо.

4.1.3 Движение налево.

1.33 Опасная обочина.

1.34 Затор.

3.17.3 Контроль.

4.5 Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения.

4.5.1 Конец велосипедной дорожки или велосипедной полосы движения.

5.8.2а Направления движения по полосе.

5.8.3а Обязательная минимальная скорость на различных полосах движения.

5.8.4а Начало полосы.

5.8.8а Направления движения по полосам.

5.8.9 Ограничения скорости, действующие на различных полосах движения.

5.9.1 Конец полосы для маршрутных транспортных средств.

5.22а Начало населенного пункта.

5.23а Конец населенного пункта.

5.40 Общие ограничения максимальной скорости.

5.41 Площадка для аварийной остановки.

5.42 Фотовидеофиксация.

6.3а Автозаправочная станция на сжиженном нефтяном газе.

6.3б Автозаправочная станция на сжатом природном газе.

6.14 Полиция.

6.15 Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении.

6.16 Зона радиосвязи с аварийными службами.

6.17 Бассейн или пляж.

6.18 Туалет.

7.4.8а Вид маршрутного транспортного средства.

7.21.1 Вид маршрутного транспортного средства.

Также указанными поправками в ПДД понятие знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» дополнено соответствующим примечанием, согласно которому если вводимое на данном участке дороги ограничение максимальной скорости более чем на 20 км/ч отличается от допускаемой скорости движения на предшествующем участке, применяется ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24, удаленных друг от друга на расстоянии от 100 м до 150 м.

Ступенчатое ограничение скорости не применяется перед населенными пунктами, обозначенными знаками 5.22, если видимость знаков составляет не менее 150 м.

Кроме того, данными изменениями предусмотрено, что теперь предписывающий дорожный знак 4.1.1 «Движение прямо» не запрещает поворот направо на прилегающие территории. Здесь следует знать, прилегающая территория — это территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств.

Все вводимые дорожные знаки соответствуют стандарту СТ РК 1125 «Знаки дорожные. Общие технические условия».

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