Полицейские впервые проведут собственный парад в Красноярске

Полицейские пригласили жителей и гостей Красноярского края на первый в истории торжественный парад, посвященный дню сотрудника ОВД и 100-летию советской милиции.

Мероприятие начнется в 11:00 часов 10 ноября (пятница) на площади Революции. Оно будет схоже с торжественным шествием, которое проводят на День Победы.