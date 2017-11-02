Полицейские впервые проведут собственный парад в Красноярске
Мероприятие будет схоже с торжественным шествием, которое проводят на День Победы.
Мероприятие будет схоже с торжественным шествием, которое проводят на День Победы.
Полицейские пригласили жителей и гостей Красноярского края на первый в истории торжественный парад, посвященный дню сотрудника ОВД и 100-летию советской милиции.
Мероприятие начнется в 11:00 часов 10 ноября (пятница) на площади Революции. Оно будет схоже с торжественным шествием, которое проводят на День Победы.
«В параде примут участие представители силовых структур, которые ранее входили в состав милиции: полиция, Росгвардия, МЧС и ГУФСИН. Также на площади Революции будет организован показ боевой и специальной техники силовых подразделений, развернута полевая кухня. Некоторые сотрудники МВД предстанут в форме милиции 70−80 годов», — рассказали в