Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Праздник миллиона огней
06:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Дальневосточному симфоническому оркестру в Хабаровске не хватает пары десятков музыкантов

Как рассказал художественный руководитель коллектива, артисты боятся переезжать на восток страны.

Дальневосточный симфонический оркестр нуждается в музыкантах. Проблему хотят решить до конца сезона, но получится ли найти желающих выступать в Хабаровске — неизвестно. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Антон Шабуров.

«Если сравнивать с другими, скажем так, менее благополучными региональными оркестрами, то у нас все очень хорошо, но если ставить высокую планку, то нам не хватает, я думаю, пары десятков музыкантов для оптимального состава симфонического оркестра, который должен находиться в большом краевом центре. Недавно мы общались с министром культуры на эту тему. [Пришли к выводу], что проблему необходимо устранять в ближайшее время», — сказал Антон Шабуров.

По его словам, многие музыканты не хотят переезжать на Дальний Восток из-за того, что не видят перспектив.

«Тут даже не вопрос зарплат — зарплаты [у нас] довольно конкурентные по стране. Вопрос, прежде всего, жилья, и еще я столкнулся с тем, что у музыкантов есть психологический страх переезжать на Дальний Восток. [Говорят]: зачем нам это, когда мы можем получать те же деньги и в регионах центральной России? А ближайшая кузница кадров, консерватория, — в Новосибирске. Поэтому работать нужно системно и с консерваториями, и с институтами культуры, и с другими образовательными учреждениями. И самое главное — выстраивать политику того, что мы будем предлагать людям интересные условия, как материальные, так и творческие», — считает дирижер.

Антон Шабуров добавил, что в Хабаровск уже приехали двое музыкантов: к Дальневосточному симфоническому оркестру присоединись скрипачи из Екатеринбурга, которые окончили Уральскую консерваторию. Оба до этого играли в оркестре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дальневосточному симфоническому оркестру в Хабаровске не хватает пары десятков музыкантов
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Глава минобороны Великобритании подал в отставку
Исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявили обвинения
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь