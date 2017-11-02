Дальневосточному симфоническому оркестру в Хабаровске не хватает пары десятков музыкантов

Дальневосточный симфонический оркестр нуждается в музыкантах. Проблему хотят решить до конца сезона, но получится ли найти желающих выступать в Хабаровске — неизвестно. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Антон Шабуров.

«Если сравнивать с другими, скажем так, менее благополучными региональными оркестрами, то у нас все очень хорошо, но если ставить высокую планку, то нам не хватает, я думаю, пары десятков музыкантов для оптимального состава симфонического оркестра, который должен находиться в большом краевом центре. Недавно мы общались с министром культуры на эту тему. [Пришли к выводу], что проблему необходимо устранять в ближайшее время», — сказал Антон Шабуров.

По его словам, многие музыканты не хотят переезжать на Дальний Восток из-за того, что не видят перспектив.

«Тут даже не вопрос зарплат — зарплаты [у нас] довольно конкурентные по стране. Вопрос, прежде всего, жилья, и еще я столкнулся с тем, что у музыкантов есть психологический страх переезжать на Дальний Восток. [Говорят]: зачем нам это, когда мы можем получать те же деньги и в регионах центральной России? А ближайшая кузница кадров, консерватория, — в Новосибирске. Поэтому работать нужно системно и с консерваториями, и с институтами культуры, и с другими образовательными учреждениями. И самое главное — выстраивать политику того, что мы будем предлагать людям интересные условия, как материальные, так и творческие», — считает дирижер.