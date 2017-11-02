Дальневосточному симфоническому оркестру в Хабаровске не хватает пары десятков музыкантов
Как рассказал художественный руководитель коллектива, артисты боятся переезжать на восток страны.
Как рассказал художественный руководитель коллектива, артисты боятся переезжать на восток страны.
Дальневосточный симфонический оркестр нуждается в музыкантах. Проблему хотят решить до конца сезона, но получится ли найти желающих выступать в Хабаровске — неизвестно. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Антон Шабуров.
«Если сравнивать с другими, скажем так, менее благополучными региональными оркестрами, то у нас все очень хорошо, но если ставить высокую планку, то нам не хватает, я думаю, пары десятков музыкантов для оптимального состава симфонического оркестра, который должен находиться в большом краевом центре. Недавно мы общались с министром культуры на эту тему. [Пришли к выводу], что проблему необходимо устранять в ближайшее время», — сказал Антон Шабуров.
По его словам, многие музыканты не хотят переезжать на Дальний Восток
«Тут даже не вопрос зарплат — зарплаты [у нас] довольно конкурентные по стране. Вопрос, прежде всего, жилья, и еще я столкнулся с тем, что у музыкантов есть психологический страх переезжать на Дальний Восток. [Говорят]: зачем нам это, когда мы можем получать те же деньги и в регионах центральной России? А ближайшая кузница кадров, консерватория, — в Новосибирске. Поэтому работать нужно системно и с консерваториями, и с институтами культуры, и с другими образовательными учреждениями. И самое главное — выстраивать политику того, что мы будем предлагать людям интересные условия, как материальные, так и творческие», — считает дирижер.
Антон Шабуров добавил, что в Хабаровск уже приехали двое музыкантов: к Дальневосточному симфоническому оркестру присоединись скрипачи из Екатеринбурга, которые окончили Уральскую консерваторию. Оба до этого играли в оркестре.