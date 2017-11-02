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07:13 (мск), источник: Nur.kz

В Астане соседи подрались из-за парковки во дворе

В одном из жилых домов столицы между соседями произошла драка из-за парковочного места, сообщает пресс-служба столичного суда.

Источник: Nur.kz

Драка возникла из-за отказа несовершеннолетнего ребенка уступить парковочное место, в результате чего соседи (отец и сын) нанесли ему удары по лицу.

После полученных травм пострадавший находился на стационарном лечении с диагнозом: «поверхностная травма головы».

Постановлением Районного суда № 2 Сарыаркинского района производство по уголовному делу в отношении отца и сына прекращено, вследствие применения акта амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан.

Мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в суд о взыскании морального вреда.

Сарыаркинский районный суд города Астаны взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери несовершеннолетнего.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Решение вступило в законную силу.

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