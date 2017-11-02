В Астане соседи подрались из-за парковки во дворе
В одном из жилых домов столицы между соседями произошла драка
В одном из жилых домов столицы между соседями произошла драка
Драка возникла
После полученных травм пострадавший находился на стационарном лечении с диагнозом: «поверхностная травма головы».
Постановлением Районного суда № 2 Сарыаркинского района производство по уголовному делу в отношении отца и сына прекращено, вследствие применения акта амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан.
Мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в суд о взыскании морального вреда.
Сарыаркинский районный суд города Астаны взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери несовершеннолетнего.
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Решение вступило в законную силу.