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11:51 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как женщины справляются с отсутствием оргазма

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые из Мичиганского университета в США провели опрос среди женщин 18−28 лет, чтобы выяснить, как они относятся к невозможности достичь оргазма со своим партнером.

Источник: РИА Новости

Об этом сообщает The Journal of Sex Research.

Согласно результатам исследования, большинство женщин предпочитают убеждать себя, что отсутствие оргазма в принципе не является проблемой. Другие девушки склонны думать об оргазме как о естественном явлении, которое не зависит от их воли. Еще одна группа женщин предпочитает надеяться на то, что рано или поздно им удастся достичь сексуального удовлетворения.

По данным исследователей, эти тактики самовнушения позволяют девушкам избежать чувства ненормальности и снизить важность оргазма в сексуальной жизни.

Ранее международная группа ученых выяснила, что удовлетворение мужчин от полового акта в большей степени зависит от продолжительности эрекции, желания и оргазма женщины. У женщин этот процесс, в свою очередь, зависит от влечения и оргазма мужчин. Оказалось, что наслаждение от секса представителей обоих полов в значительной степени связано с удовлетворением партнера.

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