Ученые выяснили, как женщины справляются с отсутствием оргазма

Источник: РИА Новости

Об этом сообщает The Journal of Sex Research.

Согласно результатам исследования, большинство женщин предпочитают убеждать себя, что отсутствие оргазма в принципе не является проблемой. Другие девушки склонны думать об оргазме как о естественном явлении, которое не зависит от их воли. Еще одна группа женщин предпочитает надеяться на то, что рано или поздно им удастся достичь сексуального удовлетворения.

По данным исследователей, эти тактики самовнушения позволяют девушкам избежать чувства ненормальности и снизить важность оргазма в сексуальной жизни.