Уроженка Уфы попала в список самых влиятельных женщин мира
Эльвира Набиуллина заняла 49 строчку.
Эльвира Набиуллина заняла 49 строчку.
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина стала одной из самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Уроженка Уфы заняла 49 строчку в рейтинге. В прошлом году Эльвира Набиуллина также была отмечена Forbes — занимала 56 позицию, причем в 2016 году она была единственной представительницей России. В этом же году в рейтинг также попала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.
На первом месте самого популярного рейтинга оказалась Ангела Меркель, на втором —