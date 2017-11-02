Уроженка Уфы попала в список самых влиятельных женщин мира

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина стала одной из самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Уроженка Уфы заняла 49 строчку в рейтинге. В прошлом году Эльвира Набиуллина также была отмечена Forbes — занимала 56 позицию, причем в 2016 году она была единственной представительницей России. В этом же году в рейтинг также попала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.