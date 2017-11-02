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07:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Уроженка Уфы попала в список самых влиятельных женщин мира

Эльвира Набиуллина заняла 49 строчку.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина стала одной из самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Уроженка Уфы заняла 49 строчку в рейтинге. В прошлом году Эльвира Набиуллина также была отмечена Forbes — занимала 56 позицию, причем в 2016 году она была единственной представительницей России. В этом же году в рейтинг также попала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

На первом месте самого популярного рейтинга оказалась Ангела Меркель, на втором — премьер-министр Великобритании Тереза Мей, на третьем — американка Мелинда Гейтс — супруга небезызвестного Билла Гейтса.

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