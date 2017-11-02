Архивы расскажут, кто из царской семьи бывал на Урале и с какой целью

— Вокруг убийства семьи Николая Второго идет активная дискуссия, однако заниматься исследованием темы никто не хочет, — говорит начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. — Перед конференцией я поинтересовался, насколько востребованы архивные документы того периода. Так вот, не рвется народ их изучать, за исключением нескольких историков, однако едва ли не каждый считает своим долгом высказаться по этому поводу. А на каком основании, позвольте спросить?..

Документы свердловского архива позволяют детально проследить, кто из членов императорской семьи бывал на Урале и когда

Архивы Свердловской области располагают внушительным фондом, посвященным Романовым. Документы позволяют детально проследить, кто из членов императорской семьи бывал на Урале, когда и зачем. Ничего секретного в них нет, подчеркивает главный свердловский архивариус, они доступны для ознакомления без каких бы то ни было ограничений. Так что, несмотря на кажущуюся «заезженность» темы, возможно, нас еще ждут открытия в этой области.

Например, фактически не осталось исследователей, считающих, что царскую семью расстреляли по инициативе уральских большевиков, однако документов, прямо указывающих, что Яков Юровский и иже с ним действовали по указанию из Москвы, до сих пор не обнаружено.

— Мы с нетерпением ждем завершения следствия по делу об убийстве Романовых, когда подлинность так называемых «екатеринбургских останков» подтвердит государственная экспертиза и в этом деле наконец-то будет поставлена точка, — поделился Николай Неуймин, заведующий отделом Свердловского краеведческого музея.

Для баллистической экспертизы из фондов музея затребовали маузер: его подарили музею как оружие, «из которого царя расстреляли». Экспонат вернули, но результаты экспертизы пока неизвестны.

Кстати.