Архивы расскажут, кто из царской семьи бывал на Урале и с какой целью
В следующем году исполняется сто лет со дня гибели в Екатеринбурге семьи последнего российского императора и 150 лет с его дня рождения. Участники
В следующем году исполняется сто лет со дня гибели в Екатеринбурге семьи последнего российского императора и 150 лет с его дня рождения. Участники
— Вокруг убийства семьи Николая Второго идет активная дискуссия, однако заниматься исследованием темы никто не хочет, — говорит начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. — Перед конференцией я поинтересовался, насколько востребованы архивные документы того периода. Так вот, не рвется народ их изучать, за исключением нескольких историков, однако едва ли не каждый считает своим долгом высказаться по этому поводу. А на каком основании, позвольте спросить?..
Архивы Свердловской области располагают внушительным фондом, посвященным Романовым. Документы позволяют детально проследить, кто из членов императорской семьи бывал на Урале, когда и зачем. Ничего секретного в них нет, подчеркивает главный свердловский архивариус, они доступны для ознакомления без каких бы то ни было ограничений. Так что, несмотря на кажущуюся «заезженность» темы, возможно, нас еще ждут открытия в этой области.
Например, фактически не осталось исследователей, считающих, что царскую семью расстреляли по инициативе уральских большевиков, однако документов, прямо указывающих, что Яков Юровский и иже с ним действовали по указанию из Москвы, до сих пор не обнаружено.
— Мы с нетерпением ждем завершения следствия по делу об убийстве Романовых, когда подлинность так называемых «екатеринбургских останков» подтвердит государственная экспертиза и в этом деле
Для баллистической экспертизы из фондов музея затребовали маузер: его подарили музею как оружие, «из которого царя расстреляли». Экспонат вернули, но результаты экспертизы пока неизвестны.
Кстати.
На Урале сохранились материальные свидетельства пребывания Романовых. В Свердловском краеведческом музее выставлены фрагменты дома Ипатьева — балясины лестницы, оконная решетка, лепнина, а также обои и чугунный камин, о котором Николай Второй упоминал в своих дневниках (он часто проводил вечера у камина и курил, форточку заключенным открывать не разрешали). Около 30 личных вещей, принадлежащих царской семье, разошлись по частным коллекциям — сундук, посуда из сервиза. Если в Екатеринбурге создадут музей Романовых, владельцы обещают безвозмездно передать экспонаты.