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07:16 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Столичный велопрокат завершил свою работу

В этом году станции проката велосипедов были открыты более шести месяцев.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве завершился очередной сезон работы велопроката. Все станции аренды велосипедов закрылись до следующей весны.

«Сезон работы столичного велопроката традиционно завершается в ноябре, когда температура воздуха понижается. В этом году городские станции проката работали с 29 апреля по 1 ноября. Велосипеды уберут со станций постепенно. Их вывезут полностью не позднее 20 ноября», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Все велосипеды перевезут на отапливаемый склад для технического обслуживания и подготовки к новому сезону.

Этот велосезон стал рекордным по количеству поездок. Москвичи и гости столицы прокатились на городских велосипедах почти 2,4 миллиона раз.

В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз, а в 2015-м — 880 тысяч раз.

Единый городской велопрокат начал работать в 2013 году. Тогда было 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Сейчас количество станций проката увеличилось до 380. Каждый год к сети будут добавлять еще по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тысячи. Сеть планируют расширять в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах. В прошлом году в столице впервые появился прокат электробайков.

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