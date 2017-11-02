Столичный велопрокат завершил свою работу

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве завершился очередной сезон работы велопроката. Все станции аренды велосипедов закрылись до следующей весны.

«Сезон работы столичного велопроката традиционно завершается в ноябре, когда температура воздуха понижается. В этом году городские станции проката работали с 29 апреля по 1 ноября. Велосипеды уберут со станций постепенно. Их вывезут полностью не позднее 20 ноября», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Все велосипеды перевезут на отапливаемый склад для технического обслуживания и подготовки к новому сезону.

Этот велосезон стал рекордным по количеству поездок. Москвичи и гости столицы прокатились на городских велосипедах почти 2,4 миллиона раз.

В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз, а в 2015-м — 880 тысяч раз.