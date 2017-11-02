Столичный велопрокат завершил свою работу
В этом году станции проката велосипедов были открыты более шести месяцев.
В этом году станции проката велосипедов были открыты более шести месяцев.
В Москве завершился очередной сезон работы велопроката. Все станции аренды велосипедов закрылись до следующей весны.
«Сезон работы столичного велопроката традиционно завершается в ноябре, когда температура воздуха понижается. В этом году городские станции проката работали с 29 апреля по 1 ноября. Велосипеды уберут со станций постепенно. Их вывезут полностью не позднее 20 ноября», — рассказали в
Все велосипеды перевезут на отапливаемый склад для технического обслуживания и подготовки к новому сезону.
В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз, а в 2015-м — 880 тысяч раз.
Единый городской велопрокат начал работать в 2013 году. Тогда было 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Сейчас количество станций проката увеличилось до 380. Каждый год к сети будут добавлять еще по 50 станций и 500 велосипедов. К 2019 году число пунктов увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тысячи. Сеть планируют расширять в Западном, Северном, Восточном,