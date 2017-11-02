Почта и больницы Хабаровского края изменят график работы на праздники
С 3 по 6 ноября они перейдут на другой режим.
С 3 по 6 ноября они перейдут на другой режим.
В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России и поликлиник в Хабаровском крае в период с 3 по 6 ноября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для всех отделений почтовой связи и поликлиник 4 ноября объявлен выходным днем.
Кроме того, 3 ноября почтовые отделения сократят продолжительность рабочего дня на час. По установленному графику почтовые отделения и поликлиники региона будут работать 5 ноября, а вот 6 ноября по графику для субботнего дня.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.