Почта и больницы Хабаровского края изменят график работы на праздники

Источник: РИА "Новости"

В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России и поликлиник в Хабаровском крае в период с 3 по 6 ноября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для всех отделений почтовой связи и поликлиник 4 ноября объявлен выходным днем.

Кроме того, 3 ноября почтовые отделения сократят продолжительность рабочего дня на час. По установленному графику почтовые отделения и поликлиники региона будут работать 5 ноября, а вот 6 ноября по графику для субботнего дня.