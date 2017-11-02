СМИ: режиссер «Людей Икс» подал в суд на женщину, обвинившую его в домогательствах
Бретт Рэтнер хочет доказать, что Мелани Келер преследовала цель опорочить его и навредить его репутации.
Бретт Рэтнер хочет доказать, что Мелани Келер преследовала цель опорочить его и навредить его репутации.
Согласно сведениям издания, режиссер, которому в среду пришлось расторгнуть контракт с киностудией Warner Bros., подал жалобу на рассмотрение федерального суда штата Гавайи. Рэтнер хочет убедить судебную инстанцию в том, что Келер преследовала цель опорочить его и навредить его репутации, когда опубликовала 20 октября в своем Facebook пост с обвинением его в изнасиловании. Адвокат кинематографиста Эрик Зейтс утверждает, что речь идет о «фальшивке, которая спровоцировала у его клиента состояние глубокой депрессии, беспокойства и гнева».
Истец требует наказать женщину и обязать ее выплатить компенсацию за моральный и профессиональный ущерб. Размер компенсации не разглашается.