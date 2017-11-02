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11:54 (мск), источник: ТАСС

СМИ: режиссер «Людей Икс» подал в суд на женщину, обвинившую его в домогательствах

Бретт Рэтнер хочет доказать, что Мелани Келер преследовала цель опорочить его и навредить его репутации.

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Американский кинорежиссер и продюсер Бретт Рэтнер подал исковую жалобу против одной из женщин, обвинивших его в домогательствах, имевших место более десяти лет назад. Как сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter, Рэтнер обвинил Мелани Келер в клевете и попытке опорочить его.

Согласно сведениям издания, режиссер, которому в среду пришлось расторгнуть контракт с киностудией Warner Bros., подал жалобу на рассмотрение федерального суда штата Гавайи. Рэтнер хочет убедить судебную инстанцию в том, что Келер преследовала цель опорочить его и навредить его репутации, когда опубликовала 20 октября в своем Facebook пост с обвинением его в изнасиловании. Адвокат кинематографиста Эрик Зейтс утверждает, что речь идет о «фальшивке, которая спровоцировала у его клиента состояние глубокой депрессии, беспокойства и гнева».

Истец требует наказать женщину и обязать ее выплатить компенсацию за моральный и профессиональный ущерб. Размер компенсации не разглашается.

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