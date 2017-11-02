В центре Красноярска массово отключились светофоры

Источник: РИА "Новости"

Тринадцать перекрестков в центре Красноярска остались без светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сегодня с 9:10 до 12:00 в части Железнодорожного района отключили электричество. По данным «Службы 005» без света сейчас остаются пр. Мира, улицы Робеспьера, Бограда, Декабристов, Карла Маркса, Красная площадь, Ленина, Ломоносова, Горького и Профсоюзов. Кроме этого, без электричества осталась улицы Калинина в Октябрьском районе города. Аварийные работы на сетях ведут бригады «МРСК-Сибири».

Из-за отключения электроэнергии в центре города не работают многие светофоры. Сотрудники автоинспекции просят осторожнее быть на перекрестках:

ул. Ленина — ул. Профсоюзов — ул. Маерчака пр. Мира — ул. Профсоюзов пр. Мира — ул. Робеспьера ул. Карла Маркса — ул. Декабристов ул. Карла Маркса — ул. Горького ул. Карла Маркса — парк Горького ул. Бограда — ул. Декабристов ул. Ады Лебедевой — ул. Обороны ул. Ады Лебедевой — ул. Диктатуры Пролетариата ул. Ады Лебедевой — ул. Грибоедова ул. Республики — ул. Обороны ул. Республики — ул. Диктатуры Пролетариата ул. Республики — ул. Грибоедова.