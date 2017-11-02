В центре Красноярска массово отключились светофоры
Причина — отключение электроэнергии в центре города.
Причина — отключение электроэнергии в центре города.
Тринадцать перекрестков в центре Красноярска остались без светофоров. Об этом сообщили в
Сегодня с 9:10 до 12:00 в части Железнодорожного района отключили электричество. По данным «Службы 005» без света сейчас остаются пр. Мира, улицы Робеспьера, Бограда, Декабристов, Карла Маркса, Красная площадь, Ленина, Ломоносова, Горького и Профсоюзов. Кроме этого, без электричества осталась улицы Калинина в Октябрьском районе города. Аварийные работы на сетях ведут бригады «МРСК-Сибири».
ул. Ленина — ул. Профсоюзов — ул. Маерчака пр. Мира — ул. Профсоюзов пр. Мира — ул. Робеспьера ул. Карла Маркса — ул. Декабристов ул. Карла Маркса — ул. Горького ул. Карла Маркса — парк Горького ул. Бограда — ул. Декабристов ул. Ады Лебедевой — ул. Обороны ул. Ады Лебедевой — ул. Диктатуры Пролетариата ул. Ады Лебедевой — ул. Грибоедова ул. Республики — ул. Обороны ул. Республики — ул. Диктатуры Пролетариата ул. Республики — ул. Грибоедова.
«Напоминаем водителям, что в случае отключения светофора, необходимо руководствоваться знаками приоритета, быть предельно внимательным и проявлять уважение к своим коллегам — водителям», — напомнили в