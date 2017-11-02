Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Убита 29-летняя советник главы Электростали Дарья Туркина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12100 лет Октябрьской революции
07:34 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска массово отключились светофоры

Причина — отключение электроэнергии в центре города.

Источник: РИА "Новости"

Тринадцать перекрестков в центре Красноярска остались без светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сегодня с 9:10 до 12:00 в части Железнодорожного района отключили электричество. По данным «Службы 005» без света сейчас остаются пр. Мира, улицы Робеспьера, Бограда, Декабристов, Карла Маркса, Красная площадь, Ленина, Ломоносова, Горького и Профсоюзов. Кроме этого, без электричества осталась улицы Калинина в Октябрьском районе города. Аварийные работы на сетях ведут бригады «МРСК-Сибири».

Из-за отключения электроэнергии в центре города не работают многие светофоры. Сотрудники автоинспекции просят осторожнее быть на перекрестках:

ул. Ленина — ул. Профсоюзов — ул. Маерчака пр. Мира — ул. Профсоюзов пр. Мира — ул. Робеспьера ул. Карла Маркса — ул. Декабристов ул. Карла Маркса — ул. Горького ул. Карла Маркса — парк Горького ул. Бограда — ул. Декабристов ул. Ады Лебедевой — ул. Обороны ул. Ады Лебедевой — ул. Диктатуры Пролетариата ул. Ады Лебедевой — ул. Грибоедова ул. Республики — ул. Обороны ул. Республики — ул. Диктатуры Пролетариата ул. Республики — ул. Грибоедова.

«Напоминаем водителям, что в случае отключения светофора, необходимо руководствоваться знаками приоритета, быть предельно внимательным и проявлять уважение к своим коллегам — водителям», — напомнили в пресс-службе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В центре Красноярска массово отключились светофоры
Полицейские впервые проведут собственный парад в Красноярске
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь