В магазинах Красноярского края еще встречается молочный фальсификат
Предприниматели с начала года заплатили за фальсификат молочной продукции штраф в размере 2,2 млн рублей.
Предприниматели с начала года заплатили за фальсификат молочной продукции штраф в размере 2,2 млн рублей.
Специалисты краевого Роспотребнадзора подвели итоги за 9 месяцев текущего года. За этот период они проверили деятельность около 600 предприятий, связанных с молочной продукцией.
С продажи снимали некачественную продукцию 39 раз. Из оборота было изъято 106 партий молочной продукции. Возбуждено 59 дел об административных нарушениях. Сумма штрафов, предъявленных предпринимателям за фальсификат на прилавках, составила 2,2 млн рублей.
Меж тем специалисты отмечают, что в 2017 году проб, не соответствующих нормам, было меньше. Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» исследованы 198 проб молока и молочной продукции по
По микробиологическим показателям исследованы 984 пробы молока и молочной продукции, 482 пробы — по
Таким образом, за 9 месяцев 2017 года по сравнению с указанным периодом 2016 года в Красноярском крае на 23,2% сократилось количество поступивших уведомлений о фальсифицированных молочных продуктах, находящихся в обороте (с 82 до 63).