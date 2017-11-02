В магазинах Красноярского края еще встречается молочный фальсификат

Источник: AP 2017

Специалисты краевого Роспотребнадзора подвели итоги за 9 месяцев текущего года. За этот период они проверили деятельность около 600 предприятий, связанных с молочной продукцией.

С продажи снимали некачественную продукцию 39 раз. Из оборота было изъято 106 партий молочной продукции. Возбуждено 59 дел об административных нарушениях. Сумма штрафов, предъявленных предпринимателям за фальсификат на прилавках, составила 2,2 млн рублей.

Меж тем специалисты отмечают, что в 2017 году проб, не соответствующих нормам, было меньше. Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» исследованы 198 проб молока и молочной продукции по санитарно-химическим показателям, 52 пробы на содержание радиоактивных веществ, 9 проб на наличие генетически модифицированных организмов. Все исследованные образцы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

По микробиологическим показателям исследованы 984 пробы молока и молочной продукции, 482 пробы — по физико-химическим показателям.