Бывшее руководство «Дальспецстроя» взяли под стражу в Хабаровске

Источник: AP 2017

Поздно вечером 1 ноября на заседании Дальневосточного окружного военного суда обвиняемым в хищениях более 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный» была изменена мера пресечения.



Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Интерфакс», бывшего руководителя «Дальспецстроя» Юрия Хризмана и главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина взяли под стражу. Ранее граждане были под домашним арестом. Основанием для ужесточения стали возможные угрозы со стороны обвиняемых в адрес женщины-эксперта, выступавшей по делу, и разговоры фигурантов между собой.

— Защита намерена обжаловать это решение суда, — подчеркнул адвокат Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина Алексей Слепцов. По словам юриста, проводившая экспертизу финансово-экономической деятельности «Дальспецстроя» специалист заявила, что Юрий Хризман произнёс в коридоре суда в её адрес фразу «Ты у меня доулыбаешься», что она восприняла как угрозу.

— Подсудимые утверждают, что сказанное говорилось не ей, а Ашихмину и во-вторых, фраза звучала как «чего ты улыбаешься», — отметил Алексей Слепцов. В управлении ФСИН пришли к выводу, что по условиям домашнего ареста Юрий Хризман и Владимир Ашихмин могут общаться только во время судебных заседаний и обвиняемые нарушили этот пункт.



Напомним, после информации о множестве нарушений при строительстве космодрома «Восточный» президент России Владимир Путин решил упразднить Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), соответствующий указ был подписан в конце декабря 2016 года.