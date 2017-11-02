Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
В московском колледже обнаружены убитыми преподаватель и студент
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12100 лет Октябрьской революции
07:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Бывшее руководство «Дальспецстроя» взяли под стражу в Хабаровске

Суд посчитал, что Юрий Хризман и Владимир Ашихмин нарушили условия домашнего ареста.

Источник: AP 2017

Поздно вечером 1 ноября на заседании Дальневосточного окружного военного суда обвиняемым в хищениях более 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный» была изменена мера пресечения.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Интерфакс», бывшего руководителя «Дальспецстроя» Юрия Хризмана и главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина взяли под стражу. Ранее граждане были под домашним арестом. Основанием для ужесточения стали возможные угрозы со стороны обвиняемых в адрес женщины-эксперта, выступавшей по делу, и разговоры фигурантов между собой.
— Защита намерена обжаловать это решение суда, — подчеркнул адвокат Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина Алексей Слепцов. По словам юриста, проводившая экспертизу финансово-экономической деятельности «Дальспецстроя» специалист заявила, что Юрий Хризман произнёс в коридоре суда в её адрес фразу «Ты у меня доулыбаешься», что она восприняла как угрозу.

 — Подсудимые утверждают, что сказанное говорилось не ей, а Ашихмину и во-вторых, фраза звучала как «чего ты улыбаешься», — отметил Алексей Слепцов. В управлении ФСИН пришли к выводу, что по условиям домашнего ареста Юрий Хризман и Владимир Ашихмин могут общаться только во время судебных заседаний и обвиняемые нарушили этот пункт.

Напомним, после информации о множестве нарушений при строительстве космодрома «Восточный» президент России Владимир Путин решил упразднить Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), соответствующий указ был подписан в конце декабря 2016 года.

Дело о хищениях на особо важной стройке рассматривается в Хабаровске в закрытом режиме из-за соображений соблюдения государственной тайны. По данным следствия, группа Юрий Хризмана и Владимира Ашихмина смогла нанести ущерб «Дальспецстрою» и корпорации «Роскосмос» в размере 5,2 млрд рублей. Обвиняемые не признают вину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бывшее руководство «Дальспецстроя» взяли под стражу в Хабаровске
Почта и больницы Хабаровского края изменят график работы на праздники
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь