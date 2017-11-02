Бывшее руководство «Дальспецстроя» взяли под стражу в Хабаровске
Суд посчитал, что Юрий Хризман и Владимир Ашихмин нарушили условия домашнего ареста.
Суд посчитал, что Юрий Хризман и Владимир Ашихмин нарушили условия домашнего ареста.
Поздно вечером 1 ноября на заседании Дальневосточного окружного военного суда обвиняемым в хищениях более 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный» была изменена мера пресечения.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Интерфакс», бывшего руководителя «Дальспецстроя» Юрия Хризмана и главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина взяли под стражу. Ранее граждане были под домашним арестом. Основанием для ужесточения стали возможные угрозы со стороны обвиняемых в адрес
— Защита намерена обжаловать это решение суда, — подчеркнул адвокат Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина Алексей Слепцов. По словам юриста, проводившая экспертизу
— Подсудимые утверждают, что сказанное говорилось не ей, а Ашихмину и
Напомним, после информации о множестве нарушений при строительстве космодрома «Восточный» президент России Владимир Путин решил упразднить Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), соответствующий указ был подписан в конце декабря 2016 года.
Дело о хищениях на особо важной стройке рассматривается в Хабаровске в закрытом режиме