В Ташкенте могут запретить движение маршруток по центру города

Источник: Sputnik

Эта мера предусмотрена в Концепции развития пассажирского транспорта Ташкента на период до 2030 года. В частности, документ предлагает поэтапно вывести с центральных улиц города маршрутные такси с их заменой на автобусы, что приведет к разгрузке автодорожной сети и улучшению экологической ситуации.

Также специалисты намерены решить вопрос максимального использования потенциала развития метрополитена, а также скоростных автобусных и микроавтобусных маршрутов с выделенной инфраструктурой движения, которые способны переключить на себя часть пассажиропотока личного автотранспорта.

По аналогии с развитыми зарубежными странами планируется разработать и внедрить информационную систему управления движением автобусов, которая будет точно и удобно предоставлять информацию о планируемом их прибытии в режиме реального времени.

Для этого на базе одного из структурных подразделений «Тошшахартрансхизмат» будет организована работа Центра передового общественного транспорта и транспортных карт. Эта структура займется сбором информации о городских и скоростных магистралях, ее анализом, наблюдением за авариями и другими ситуациями в режиме реального времени, с обеспечением максимально быстрого на них реагирования.

Кроме того, она будет управлять автобусами, наблюдать за автомобилями, которые паркуются в неположенном месте и образуют транспортные заторы, собирать информацию о скорости, транспортной мощности, неожиданных инцидентах и погодных условиях.