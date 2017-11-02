Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Новый украинский проект резолюции по Крыму поддержали 34 страны
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесен законопроект, по которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12100 лет Октябрьской революции
07:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Советском районе снесли две незаконные автостоянки

Собственники вовремя не освободили земли о незаконных построек.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

По ул. Батурина, 5 Г и 5Д в Советском районе снесли две автостоянки. Собственники не освободили территории в обозначенные сроки, поэтому объекты убрали с муниципальной земли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Очередные уведомления о сносе получили владельцы двух автостоянок по ул. Молокова, 66. Ранее районная администрация уже сносила объекты на этой территории, однако они снова появлялись на том же месте.

«Проблема незаконных автостоянок для района стоит остро и в первую очередь, она связана с многоповторным их появлением на свободных земельных участках. Администрация города видит решение этой проблемы в благоустройстве и озеленении территорий, освободившихся после демонтажа от временных сооружений, если они не предусмотрены под размещение законных стоянок или капитальную застройку. В связи с этим в ближайшие дни на участке между домами Молокова, 66 и Шахеров, 44 будут произведены посадки крупномерных деревьев», — прокомментировал первый заместитель руководителя администрации Советского района Сергей Шанев.

Отметим, что первые посадки пройдут уже на следующей неделе. С начала года администрация Советского района освободила 277 земельных участков от самовольных сооружений, из них 24 — незаконные автостоянки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Бастрыкин поручил проверить информацию о гибели двоих детей в Красноярском крае
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь