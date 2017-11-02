В Советском районе снесли две незаконные автостоянки

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

По ул. Батурина, 5 Г и 5Д в Советском районе снесли две автостоянки. Собственники не освободили территории в обозначенные сроки, поэтому объекты убрали с муниципальной земли. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Очередные уведомления о сносе получили владельцы двух автостоянок по ул. Молокова, 66. Ранее районная администрация уже сносила объекты на этой территории, однако они снова появлялись на том же месте.

«Проблема незаконных автостоянок для района стоит остро и в первую очередь, она связана с многоповторным их появлением на свободных земельных участках. Администрация города видит решение этой проблемы в благоустройстве и озеленении территорий, освободившихся после демонтажа от временных сооружений, если они не предусмотрены под размещение законных стоянок или капитальную застройку. В связи с этим в ближайшие дни на участке между домами Молокова, 66 и Шахеров, 44 будут произведены посадки крупномерных деревьев», — прокомментировал первый заместитель руководителя администрации Советского района Сергей Шанев.