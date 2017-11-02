Военные следователи готовы выслушать дальневосточников

12 декабря 2017 года с 12 часов до 20 часов в Хабаровске пройдет личный прием желающих пообщаться. Прием пройдет в порядке живой очереди, при себе необходимо иметь паспорт.

Военное следственное управление СК России по Восточному военному округу осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дислоцированных на территории Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Республик Саха (Якутия) и Бурятия.