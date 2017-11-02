С ноября челябинцы смогут дозвониться до экстренных служб по единому номеру «112»

Как сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, к системе-112 подключились операторы связи Мегафон, Билайн, МТС и Теле2.

Ранее система обеспечения вызова экстренных оперативных служб региона по единому номеру работала только по проводным каналам связи, теперь до центра обработки вызовов также можно дозвониться с мобильных устройств.

Система-112 внедряется в регионе по поручению губернатора Бориса Дубровского. На эти цели из регионального бюджета с 2018 по 2021 год будет потрачено 274 миллиона рублей.

«Планируем, что в первом полугодии 2018 года на всей территории Челябинской области Система-112 заработает в опытной эксплуатации, и дозвониться можно будет с помощью любого оператора связи», — рассказал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.