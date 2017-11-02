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08:52 (мск), источник: Uralpress.ru

С ноября челябинцы смогут дозвониться до экстренных служб по единому номеру «112»

С первого ноября жители Челябинска теперь могут вызвать экстренные оперативные службы по единому номеру «112» со своих мобильных устройств.

Как сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, к системе-112 подключились операторы связи Мегафон, Билайн, МТС и Теле2.

Ранее система обеспечения вызова экстренных оперативных служб региона по единому номеру работала только по проводным каналам связи, теперь до центра обработки вызовов также можно дозвониться с мобильных устройств.

Система-112 внедряется в регионе по поручению губернатора Бориса Дубровского. На эти цели из регионального бюджета с 2018 по 2021 год будет потрачено 274 миллиона рублей.

«Планируем, что в первом полугодии 2018 года на всей территории Челябинской области Система-112 заработает в опытной эксплуатации, и дозвониться можно будет с помощью любого оператора связи», — рассказал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Система-112 создается на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и регионального Центра обработки вызовов. Оператор принимает от абонентов сообщения о помощи и происшествиях, вносит информацию в электронную карту и по сети она направляется в одну или сразу в несколько экстренных оперативных служб — полицию, МЧС, скорую помощь, аварийную службу газа и УФСБ. На всю операцию по приему, обработке и передаче информации отводится не более 65 секунд.

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