Упрдор «Прикамье» рекомендует сегодня не выезжать на автомобиле без шипов

Перед подрядчиками Пермского края поставлена задача мобилизовать все имеющиеся силы и средства, своевременно и заранее производить обработку дорог противогололёдными материалами, на особом контроле держать состояние мостов и эстакад, перекрёстков, спусков и подъёмов сети дорог, — сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

В настоящее время Управлением федеральных автомобильных дорог «Прикамье» все подведомственные автомобильные дороги общего пользования федерального значения переведены на зимние условия содержания.