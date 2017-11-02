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08:54 (мск), источник: NewsKo

Упрдор «Прикамье» рекомендует сегодня не выезжать на автомобиле без шипов

Сегодня, 2 ноября ожидается облачная погода. Днём и ночью осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Местами отложение мокрого снега на проводах. Ветер юго-западный 8−13 м/с, ночью порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2°…+3°.

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Перед подрядчиками Пермского края поставлена задача мобилизовать все имеющиеся силы и средства, своевременно и заранее производить обработку дорог противогололёдными материалами, на особом контроле держать состояние мостов и эстакад, перекрёстков, спусков и подъёмов сети дорог, — сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

В настоящее время Управлением федеральных автомобильных дорог «Прикамье» все подведомственные автомобильные дороги общего пользования федерального значения переведены на зимние условия содержания.

В целях предотвращения аварийно-опасных ситуаций Упрдор рекомендует автовладельцам, по возможности, воздержаться от поездок машинах, если на них установлены летние шины.

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