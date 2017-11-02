Упрдор «Прикамье» рекомендует сегодня не выезжать на автомобиле без шипов
Сегодня, 2 ноября ожидается облачная погода. Днём и ночью осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Местами отложение мокрого снега на проводах. Ветер
Сегодня, 2 ноября ожидается облачная погода. Днём и ночью осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Местами отложение мокрого снега на проводах. Ветер
Перед подрядчиками Пермского края поставлена задача мобилизовать все имеющиеся силы и средства, своевременно и заранее производить обработку дорог противогололёдными материалами, на особом контроле держать состояние мостов и эстакад, перекрёстков, спусков и подъёмов сети дорог, — сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».
В настоящее время Управлением федеральных автомобильных дорог «Прикамье» все подведомственные автомобильные дороги общего пользования федерального значения переведены на зимние условия содержания.
В целях предотвращения