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08:58 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Алексей Учитель в Екатеринбурге дважды ответит про «Матильду»

Автор нашумевшей картины проведет два творческих вечера за один день.

Российский режиссер нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель проведет два творческих вечера в Екатеринбурге с екатеринбургскими кинозрителями, передает в четверг, 2 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

Помимо запланированной встречи в екатеринбургском Ельцин Центре режиссер также встретится со зрителями в кинотеатре «Салют». Алексей Учитель поговорит об особенностях своей кинокартины и расскажет, как сказалась на прокате полемика вокруг кинокартины.

«Режиссер также расскажет о творческих планах: весной Алексей Учитель планирует начать съемки фильма о музыканте Викторе Цое», — сообщается на сайте кинотеатра.

Стоит отметить, что в тот же вечер режиссер проведет творческую встречу в Ельцин Центре, где также состоится показ «Матильды» и беседа с режиссером. Напомним, что православные активисты продолжают бойкотировать фильм про любовь царя Николая II к балерине Матильде Ксешинской, но после премьеры их активность пошла на спад.

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