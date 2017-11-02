Алексей Учитель в Екатеринбурге дважды ответит про «Матильду»
Автор нашумевшей картины проведет два творческих вечера за один день.
Автор нашумевшей картины проведет два творческих вечера за один день.
Российский режиссер нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель проведет два творческих вечера в Екатеринбурге с екатеринбургскими кинозрителями, передает в четверг, 2 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».
Помимо запланированной встречи в екатеринбургском Ельцин Центре режиссер также встретится со зрителями в кинотеатре «Салют». Алексей Учитель поговорит об особенностях своей кинокартины и расскажет, как сказалась на прокате полемика вокруг кинокартины.
«Режиссер также расскажет о творческих планах: весной Алексей Учитель планирует начать съемки фильма о музыканте Викторе Цое», — сообщается на сайте кинотеатра.
Стоит отметить, что в тот же вечер режиссер проведет творческую встречу в Ельцин Центре, где также состоится показ «Матильды» и беседа с режиссером. Напомним, что православные активисты продолжают бойкотировать фильм про любовь царя Николая II к балерине Матильде Ксешинской, но после премьеры их активность пошла на спад.