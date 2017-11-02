Алексей Учитель в Екатеринбурге дважды ответит про «Матильду»

Российский режиссер нашумевшего фильма «Матильда» Алексей Учитель проведет два творческих вечера в Екатеринбурге с екатеринбургскими кинозрителями, передает в четверг, 2 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

Помимо запланированной встречи в екатеринбургском Ельцин Центре режиссер также встретится со зрителями в кинотеатре «Салют». Алексей Учитель поговорит об особенностях своей кинокартины и расскажет, как сказалась на прокате полемика вокруг кинокартины.

«Режиссер также расскажет о творческих планах: весной Алексей Учитель планирует начать съемки фильма о музыканте Викторе Цое», — сообщается на сайте кинотеатра.