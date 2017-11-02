Челябинцы смогут зарегистрировать транспорт в ГИБДД 6 ноября
В Госавтоинспекции назвали график работы МРЭО в дополнительный день приёма.
В Госавтоинспекции назвали график работы МРЭО в дополнительный день приёма.
МРЭО ГИБДД в Челябинске будет работать в выходной день 6 ноября, сообщают в отделении пропаганды БДД областной Госавтоинспекции.
Челябинцев, желающих зарегистрировать транспортное средство, будут ждать в понедельник с 08:30 до 17:30. В другие дни приём проводится по следующему графику: со вторника по субботу с 08.30 до 20.30 часов, в четверг с 12.30 до 20.30 часов. Отдел по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будет работать в прежнем режиме с 08.30 до 17.30 и с 12.30 до 20.30 в четверг.
Напомним, ранее челябинцы пожаловались на большую очередь в ГИБДД. В Госавтоинспекции отметили, что 25 октября произошёл сбой в работе программного обеспечения, и регистрация транспорта была временно приостановлена.